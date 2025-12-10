الإمارات وإيرلندا تبحثان تعزيز التعاون في «الاقتصاد الجديد» و«السياحة»

عقد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً بمقر الوزارة في دبي، مع وزير المشروعات والسياحة والتوظيف في إيرلندا، بيتر بيرك، لبحث تعزيز آفاق التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشروعات السياحية المستقبلية، واستكشاف الفرص المتاحة لدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات وإيرلندا.

وأكد بن طوق، خلال اللقاء، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وإيرلندا، تقوم على أسس راسخة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للبلدين، بما يشمل قطاعات الاقتصاد الجديد، والضيافة والتنمية السياحية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يمثّل أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويخدم مصالح الجانبين.

وشدّد على أهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإيرلندا، بما يُسهم في تطوير مزيد من المبادرات المشتركة، ويدعم زيادة التدفقات الاستثمارية والتبادل السياحي بين أسواقهما، لاسيما أن البلدين يرتبطان بـ32 رحلة جوية أسبوعياً، ما يُعزّز حركة السياحة والأعمال، ويفتح فرصاً إضافية للتعاون في هذه المجالات الحيوية.

وقال بن طوق إن «تبادل الخبرات وتنمية القدرات في مجالات السياحة وريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، يسهم في ترسيخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويُمكّن الشركات الإماراتية والإيرلندية من التوسع وابتكار حلول تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتُعزز إسهام القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».

وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون، بما يشمل دعم وتطوير مشروعات مبتكرة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد الجديد، وتطوير قنوات جديدة وفاعلة للتنسيق والعمل المشترك في المستقبل.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد حوارات «إنفستوبيا دبلن»، المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في العاصمة الإيرلندية، والتي تجمع نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وصناع القرار، وتهدف إلى تسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.