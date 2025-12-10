منصور بن محمد: «أوتوميكانيكا دبي» يُرسّخ مكانة الإمارة منصة عالمية لتقنيات وخدمات المركبات

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات الدورة الـ22 من معرض «أوتوميكانيكا دبي 2025»، أكبر معرض تجاري لخدمات المركبات في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي تستمر فعالياته حتى 11 ديسمبر الجاري.

وأكد سموه أن معرض «أوتوميكانيكا دبي 2025» يواصل تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية رائدة لعرض أحدث حلول وتقنيات خدمات المركبات، وما يشهده من مشاركات واسعة لشركات محلية وإقليمية ودولية، يعكس الثقة المتنامية بالإمكانات الكبيرة التي توفرها دبي لنمو القطاع وتطويره.

وقال سموه: «المستوى المتقدّم من الابتكار الذي تُقدّمه الشركات المشاركة في المعرض هذا العام، يعكس انسجاماً واضحاً مع توجهات دبي في تبني التقنيات الحديثة، وتطوير بنية متكاملة تدعم قطاع خدمات المركبات وصناعة النقل، كما يؤكد مكانة المعرض كمنصة مفضلة للشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، لما توفره دبي من بيئة اقتصادية متطورة، وبنية تحتية رائدة على مستوى العالم».

وأضاف سموه: «يُسهم (أوتوميكانيكا دبي 2025) في دفع عجلة التطوير ضمن قطاع المركبات وتعزيز تنافسيته، من خلال عرض تقنيات جديدة تدعم التحول نحو منظومات ذكية وأكثر استدامة، وما تُقدّمه الشركات المشاركة هذا العام من حلول نوعية يرسخ دور دبي كحاضنة للابتكار، ومنصة تجمع صناع القرار ورواد القطاع، لصياغة مستقبل صناعة المركبات والخدمات اللوجستية في المنطقة والعالم».

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجموعة من أبرز الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، مشيداً سموه بما تُقدّمه دورة هذا العام من حلول نوعية وابتكارات تقنية تعكس التطور الكبير في قطاع خدمات المركبات، وما يُمثّله ذلك من إضافة مهمة لدعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مكانة دبي كمنصة رئيسة لصناعة المستقبل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وتشهد دورة العام الجاري من المعرض مشاركة أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة في 20 قاعة.