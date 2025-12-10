مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تضع دبي في مقدمة العواصم الاقتصادية العالمية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.

واستعرض سموه، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه، التقدم الاستثنائي الذي أحرزته سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة.

وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود فريق مركز دبي المالي العالمي، وما يبذله من عمل مُنسق ومتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» في ظل بيئة تشريعية رائدة، وقدرات تقنية متقدمة، وبنية مالية هي الأكثر نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النجاحات المتحققة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية ومركزاً محورياً رائداً للأعمال والخدمات المالية.

وقال سموه: «إن مركز دبي المالي العالمي يشكّل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033»، مؤكداً سموه أن المركز أسهم بدور محوري في تعزيز تنافسية الإمارة وتقدمها في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية إلى المركز الـ11 عالمياً، وضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات، تدعم ريادتها ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.

وذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأستُ اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، وناقشنا خلال الاجتماع أولويات المركز لعام 2026 التي تركز على تعزيز تنافسيته عالمياً، عبر تطوير إطار قانوني وتنظيمي موثوق، وتوسيع البنية التحتية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل».

وأضاف سموه: «اعتمدنا خلال الاجتماع استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، دعماً لأهداف دبي ودورها كوجهة قضائية عالمية قادرة على تسوية النزاعات التجارية المعقدة بمعايير رفيعة. كما ناقشنا تسخير (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026) ليكون منصة استراتيجية لصياغة مستقبل الخدمات المالية، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى دبي».

وتابع سموه: «رؤية محمد بن راشد تضع دبي في مقدمة العواصم الاقتصادية العالمية، ومركز دبي المالي العالمي يعد اليوم ركيزة أساسية في طموحنا لنكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول 2033».

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يواصل مركز دبي المالي العالمي المساهمة بدور محوري في تحقيق طموحات دبي لتصبح واحدة من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم، كما تستمر منظومتنا الفريدة، وإطارنا القانوني والتنظيمي المتطور، وإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص النمو الإقليمية، في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين إلى دبي بشكل متنامٍ».

وأضاف: «مع مضينا قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا لعام 2030 لتعزيز مساهمتنا في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يظل المركز ملتزماً بتعميق دوره في دعم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتأثيرها في المشهد المالي العالمي».

وخلال الاجتماع، استعرض مركز دبي المالي العالمي، أمام مجلس الإدارة، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيته الطموحة لعام 2030.

وأكد مجلس الإدارة الأعلى، خلال الاجتماع، أن مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، وأن مصداقية المركز على مستوى القطاع المالي العالمي مكّنت سلطة المركز من استقطاب أكثر من 8000 شركة، من بينها ما يزيد على 1000 شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

وبصفتها الجهة المستقلة لتنظيم البنوك والخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية الأكبر من حيث عدد الشركات المالية في المنطقة.

كما سلّط مجلس الإدارة الأعلى الضوء على الارتفاع غير المسبوق في قيمة المطالبات التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تجاوزت 17.5 مليار درهم هذا العام، ما يعزز مكانتها كأبرز منظومة قضائية تعتمد القانون العام باللغة الإنجليزية في المنطقة.

كما عرضت سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم المركز أولوياتها لعام 2026، والتي ستركّز على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والقطاع المالي في المنطقة.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الإدارة الأعلى، استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

