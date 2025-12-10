«دبي للاستثمار» تطلق «الفيستا» بـ 1.3 مليار درهم في «ميدان»

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عبر شركتها العقارية دبي للاستثمار العقاري، عن إطلاق مشروع «الفيستا»، متعدد الاستخدامات بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار درهم، مرسخاً مكانته كأحد أبرز المشروعات العمرانية النوعية في منطقة ميدان هورايزن بمدينة دبي.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن المشروع يجمع ضمن رؤية موحدة بين تجارب السكن الفاخر والمساحات المكتبية العصرية ومرافق التجزئة، ليقدم وجهة عمرانية متكاملة صممت لتلبية متطلبات نمط الحياة العصري، مشيرة إلى بدء أعمال البناء في المشروع، المتوقع الانتهاء منه وتسليم الوحدات بحلول ديسمبر 2027.

ويتألف مشروع «الفيستا» من برجين (سكني وتجاري) متكاملين ضمن مخطط رئيس موحد يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية.

ويضم البرج السكني، بارتفاع 39 طابقاً، 312 وحدة سكنية فاخرة، تشمل 198 شقة بغرفة نوم واحدة، و98 شقة بغرفتين، و16 شقة بثلاث غرف نوم، بينما يتضمن البرج التجاري المكون من 19 طابقاً، مكاتب بمساحة 120 ألف قدم مربعة مع تصاميم مبتكرة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العمل.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد سلامي: «يمثّل نمو محفظتنا العقارية ركيزة استراتيجية في مسيرة دبي للاستثمار، الهادفة إلى تطوير وجهات نوعية تحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل تواكب النمو المتسارع في المشهد العمراني لإمارة دبي».

وأضاف: «يعد مشروع (الفيستا) انعكاساً لهذه الاستراتيجية، حيث يمتاز بتنوعه عبر الجمع بين الوحدات السكنية الراقية، والمساحات التجارية الحيوية، ومنافذ التجزئة المتميزة، في قلب إحدى أكثر مناطق دبي حيوية، موفراً بيئة عمرانية عصرية ومتكاملة تلبي تطلعات السكان وروّاد الأعمال على حد سواء».