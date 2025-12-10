«إمباور» ترعى فعاليات «IDEA» في 2026

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» رعايتها الماسية لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA»، خلال العام 2026، تحت برنامج الراعي المستدام.

وذكرت «إمباور»، في بيان، أن رعايتها لهذه الفعاليات، للعام الثالث على التوالي، تعكس مكانتها الرائدة في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، ودورها في تعزيز تقدم القطاع والعمل المشترك ما بين الجهات الفاعلة في قطاعَي الطاقة والتبريد، وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تأتي هذه الرعاية امتداداً لالتزامنا بدعم مسيرة التطوير العالمي في قطاع تبريد المناطق، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار في البنية التحتية المستدامة».