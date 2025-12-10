غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في كراتشي

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة كراتشي الباكستانية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وباكستان.

ويأتي افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في كراتشي في إطار مبادرة «دبي غلوبال»، التي تهدف لإطلاق 50 مكتباً تمثيلياً للغرفة حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الدولي للشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية في العالم.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه جرى افتتاح المكتب خلال حفل أقيم في كراتشي بحضور قنصل عام دولة الإمارات في كراتشي، الدكتور بخيت عتيق الرميثي.

ويأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد العلاقة بين دبي وباكستان نمواً بارزاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع باكستان 22.8 مليار درهم في العام 2024، ومنذ بداية يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، ارتفع عدد الشركات الباكستانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 161% ليصل إلى 33 ألفاً و110 شركات، فيما شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 انضمام 6850 شركة باكستانية جديدة لعضوية الغرفة، وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وباكستان، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الباكستاني، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية لدبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، كما سيوفر المكتب معلومات قيّمة عن سوق دبي لدعم الشركات الباكستانية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

وسيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى باكستان، ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الباكستانية، ومساعدتها في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الممكنة، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخولها إلى هذه السوق.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يمثل افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في كراتشي خطوة حيوية تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دبي وباكستان، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين مجتمعات الأعمال، ويأتي في إطار رؤيتنا لبناء مسارات جديدة تدعم تدفق التجارة والاستثمار، وتسهم في خلق فرص نوعية للنمو المشترك وتعزيز قدرة الشركات الباكستانية على الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها دبي».