«دبي للخدمات المالية» تفرض قيوداً على الرئيس التنفيذي السابق لـ «SVS»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، فرض قيود على الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الصناديق في المملكة المتحدة «إس في إس سيكيوريتيز» (SVS)، كولفير فيرك، تمنعه من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في / أو من مركز دبي المالي العالمي.

وكانت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة فرضت، في يونيو 2024 غرامة مالية على فيرك، ومنعته من مزاولة أي عمل يتعلق بأنشطتها التنظيمية.

وبنت الهيئة قرارها على عدم التزام فيرك معايير النزاهة، وتقصيره في إظهار المستوى اللازم من المهارة والعناية الواجبة خلال توليه منصبه في شركة «SVS»، واعتبرت أنه «شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة»، وأن استمرار عمله يُشكل خطراً على المستهلكين وسلامة النظام المالي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه في نوفمبر 2024 تبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن فيرك أسهم في إدارة إحدى الشركات المرخصة من قِبلها، وانطلاقاً من التزامها الحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي، وضمان ثقة المشاركين في السوق، قررت السلطة تقييد فيرك من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، ألان لینینغ: «كجهة تنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تستدعي مسؤولياتنا الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتعامل المنصف، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أهلية الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على هذه المعايير رفيعة المستوى».