«ألفا ظبي» و«مبادلة» تستحوذان على محفظة إقراض أوروبية

أعلنت كل من شركة ألفا ظبي القابضة (ألفا ظبي)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما عبر مشروعهما المشترك على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية، التي تُديرها شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» (أبولو)، على أن تواصل «أبولو» إدارة المحفظة وتطويرها بعد عملية الاستحواذ.

وتأسس المشروع المشترك بين «مبادلة» و«ألفا ظبي القابضة» في عام 2023، وركز منذ ذلك الحين على تخصيص وتوظيف رأس المال في فرص ائتمانية واعدة، ضمن قطاعات وأسواق تُوفر عوائد مجزية قياساً بمستويات المخاطر.

وتُضيف محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تم الاستحواذ عليها، استثمارات جديدة في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى تعزيز الحضور في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة، والخدمات التجارية والخدمات المالية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«شركة ألفا ظبي القابضة»، المهندس حمد العامري: «يُمثّل هذا الاستحواذ خطوة جوهرية تُعزّز مسيرة مشروعنا المشترك، حيث يوسّع حضوره في عدد من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، ضمن قطاعات تُسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل»، وأضاف: «ستُكمل محفظة (أبولو) للإقراض المباشر أصولنا الحالية، بما يُعزّز فرص النمو والتنوع مستقبلاً، وانطلاقاً من استراتيجيتنا طويلة المدى، يُرسّخ هذا الاستحواذ القائم على تحقيق القيمة، الطموح الأساسي للمشروع المشترك، والمتمثل في تحقيق عائدات متميزة مقارنة بالمخاطر، مع الحفاظ على نهج منضبط في الاستثمار الائتماني».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في «مبادلة»، عمر عريقات: «يُمثّل الاستحواذ على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية محطة مهمة في مسيرة مشروعنا المشترك مع (ألفا ظبي القابضة)، إذ يعزّز استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة ائتمانية قوية وواسعة النطاق في المملكة المتحدة وأوروبا، ويؤكد التزامنا بالنهج المنضبط في توظيف رأس المال».

من جانبه، قال الشريك والرئيس المشارك لائتمان الأداء العالمي في «أبولو»، جيم فانيك: «تربطنا بـ(مبادلة) و(ألفا ظبي) شراكة طويلة الأمد حققت نتائج إيجابية، ويسرّنا الإسهام في هذه الصفقة، بينما يتطلع مشروعهما المشترك إلى الاستفادة من فرص الإقراض المباشر الأوروبي المضمون».

يشار إلى أنه حتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة محفظة المشروع المشترك لتبلغ نحو مليار دولار موزّعة على 24 جهة مدينة، وسيُسهم انضمام محفظة أبولو للإقراض المباشر البالغة قيمتها 0.6 مليار دولار من الأصول عالية الجودة، في رفع إجمالي الأصول بعد إضافة المحفظة الجديدة، إلى نحو 1.6 مليار دولار عبر 39 جهة مدينة.