طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2025

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الثالث للعام الجاري، والذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وخليل محمد شريف فولاذي، وجاسم محمد بو عتابه الزعابي، وحمد محمد الحر السويدي، وأحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومصبح خميس المزروعي مقرراً.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أداء جهاز أبوظبي للاستثمار خلال الربع الثالث، إلى جانب أبرز التطورات في الأسواق العالمية، وعبّر المجلس عن تقديره للأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز، وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز وتطوير محفظة الجهاز.