مقعد «ذهبي» بـ12500 درهم.. «أتلانتس النخلة» يكشف تفاصيل حفل رأس السنة

أعلن منتجع «أتلانتس النخلة» أن فرقة البوب العالمية الشهيرة «مارون 5» ستتصدّر حفل عشاء ليلة رأس السنة للاحتفال بالعام الجديد 2026. وذكر المنتجع في بيان صحافي أن الخيارات تشمل مقاعد متميزة بأسعار تبدأ من 6500 درهم للبالغين و4500 درهم للأطفال، ومجانا للأطفال دون 3 سنوات، إضافة إلى مقاعد «روج سيركل» بإطلالات أقرب إلى المسرح بأسعار تبدأ من 8500 درهم للبالغين و5500 درهم للأطفال، ومجاناً للأطفال دون ثلاث سنوات.

وتوفّر باقة «الدائرة الذهبية» مقاعد أمامية وتجربة ضيافة راقية بسعر يبدأ من 12500 درهم للشخص. كما يقدّم المنتجع جناح «سكاي» لكبار الزوار بسعر يبدأ من 200000 درهم لعشرة ضيوف مع إمكانية إضافة ضيوف إضافيين مقابل 20000 درهم للشخص، ويشمل الجناح مساحة خاصة وخدمة شخصية وتجربة عشاء فاخرة. ويُقام الحفل مساء 31 ديسمبر 2025 في أتلانتس النخلة ليكون واحداً من أبرز احتفالات رأس السنة في دبي.

أما الضيوف الصغار، فبإمكانهم الاستمتاع في خيمة «أساطير» التي تتحول إلى منطقة احتفالية مخصصة للأطفال، وتتضمن منزلقات كبيرة، وقلاعاً مطاطية، وسينما خارجية، وأكشاك ألعاب، وورش أعمال يدوية والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وقال رئيس أتلانتس — كيرزنر إنترناشونال بول بيكر: "نحن متحمسون لاستضافة فرقة «مارون 5» في حفل عشاء رأس السنة هذا العام في منتجع أتلانتس النخلة. وجودهم يعزز تقليدنا في استضافة أسماء عالمية في أكثر الليالي شهرة بدبي. أصبح هذا الحفل رمزاً للترفيه العالمي والمأكولات الراقية والتجارب الاستثنائية، ومع انضمام «مارون 5» إلى قائمة النجوم الذين أحيوا حفلاتنا، نحن على يقين بأننا سنقدّم أمسية لا تُنسى لضيوفنا أثناء استقبال عام 2026 على طريقة منتجعات أتلانتس".