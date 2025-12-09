مكتوم بن محمد يعتمد استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي. واعتمد سموه خلال الاجتماع استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعماً لأهداف دبي ودورها كوجهةٍ قضائية عالمية قادرة على تسوية النزاعات التجارية المعقدة بمعايير رفيعة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأستُ اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، وناقشنا خلال الاجتماع أولويات المركز لعام 2026 التي تركز على تعزيز تنافسيته عالمياً، عبر تطوير إطار قانوني وتنظيمي موثوق، وتوسيع البنية التحتية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل".

وتابع سموه: "اعتمدنا خلال الاجتماع استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، دعماً لأهداف دبي ودورها كوجهةٍ قضائية عالمية قادرة على تسوية النزاعات التجارية المعقدة بمعايير رفيعة."

وأضاف سموه: "كما ناقشنا تسخير “أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026” ليكون منصة استراتيجية لصياغة مستقبل الخدمات المالية، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى دبي".

وختم سموه قائلا: "رؤية محمد بن راشد تضع دبي في مقدمة العواصم الاقتصادية العالمية، ومركز دبي المالي العالمي يعد اليوم ركيزة أساسية في طموحنا لنكون ضمن أفضل 4 مراكز مالية في العالم بحلول 2033."