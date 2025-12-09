%30 من سكان الإمارات يتداولون بالعملات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لـ«مركز بلوك تشين أبوظبي»، عبدالله الظاهري، إن «دولة الإمارات سباقة في وضع التشريعات والقوانين للشركات العالمية، والمنصات، والمستثمرين في مجال العملات الرقمية، ما جعل الدولة تحتل مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة، ويؤهلها خلال السنوات الخمس المقبلة لتكون (وول ستريت 2.0)».

وكشف الظاهري أن نحو 30% من السكان في الإمارات يتداولون ويتعاملون في العملات الرقمية، لافتاً إلى أنها نسبة كبيرة مقارنة بحجم السوق المحلية، ما يدل على حرص الناس على التعلم ومواكبة التطور والابتكار.

وأضاف الظاهري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بيتكوين مينا»، الذي انطلقت أعمال دورته الثانية في أبوظبي، أمس: «نطمح من خلال ما لدينا من بنية تقنية متطورة وتشريعات مواكبة أن تصبح الإمارات مركزاً لكل الشركات العالمية العاملة في مجال (بلوك تشين) والمنصات الرقمية».

وتابع: «لا يوجد في الوقت الحالي أي مدفوعات تتم باستخدام (بيتكوين)، ومن وجهة نظري ستكون المدفوعات الرقمية باستخدام الدرهم الرقمي فقط وليس (بيتكوين)».

وأكد الظاهري أن الأطر والتنظيمات في دولة الإمارات واضحة، وأن هناك تعاوناً وتكاملاً من قبل الهيئات والجهات المعنية ممثلة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وغيرهما من الجهات الرقابية في المناطق الحرة، بما يضمن التصدي لأي ممارسات سلبية في ما يخص حركة الأموال إلى داخل الدولة ومنها.

وقال إن القوانين والأنظمة تحمي أيضاً حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن جميع منصات التداول، والشركات العاملة في تداول العملات الرقمية تخضع لإشراف ورقابة الجهات المختصة، ولديها تصاريح وتراخيص للعمل في السوق المحلية.

وأضاف: «السوق المحلية فيها تقريباً كل المنصات الرقمية، و(بيتكوين) تعد ذهب المستقبل وخلال السنوات الخمس المقبلة ستعادل الذهب، وسيكون هناك إقبال من البنوك المركزية حول العالم على اقتناء (بيتكوين)».

ورداً على سؤال يتعلق بالمفاضلة بين الذهب و«بيتكوين»، وما إذا رغب شخص في الاستثمار حالياً، فهل يشتري ذهباً أم «بيتكوين»، قال الظاهري: «بيتكوين».

وكانت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025» انطلقت في «مركز أدنيك أبوظبي»، أمس، بتنظيم مشترك بين «مجموعة أدنيك»، وشركة «بي تي سي»، مع برنامج فعاليات يضم أكثر من 234 متحدثاً بنسبة ارتفاع بلغت 95% عن العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الأسواق العالمية في تبني الأصول الرقمية و«بيتكوين»، مشيراً إلى التوسع السريع في قدرات التعدين للعملات الرقمية، بفضل تطور البنية التحتية للطاقة والاستثمارات المستدامة والخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر يستقطب نخبة المؤسسين والخبراء والمستثمرين العالميين لتبادل الرؤى حول مستقبل «بيتكوين»، باعتبارها منصة رائدة تجمع قادة التكنولوجيا والمطورين عبر جلسات حوارية وورش عمل ومعارض وأنشطة تفاعلية تسهم في تعزيز مكانة المنطقة في اقتصاد الأصول الرقمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، حميد مطر الظاهري: «تعكس عودة مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، التأثير المتنامي لالتزام (مجموعة أدنيك) المستمر في دعم الحوار والابتكار في مجال الأصول الرقمية». وأضاف: «يتماشى هذا الحدث مع استراتيجية (مجموعة أدنيك) لدعم الصناعات الناشئة، ويجسد رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة. كما يمثل إضافة استراتيجية إلى جدول أعمالنا الحيوي، بما يعزز دور المجموعة في إطلاق حوارات متطورة وبناء شراكات هادفة عبر القطاعات المستقبلية».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «BTC Inc»، براندون جرين: إن «الإمارات، خصوصاً أبوظبي، أصبحت المركز الحيوي لتطور بيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف أن وضوح الأطر التنظيمية، والبنية التحتية المتقدمة، والرؤية المستقبلية للابتكار، تجعل من أبوظبي نموذجاً عالمياً يمهّد الطريق لاعتماد بيتكوين على المستوى السيادي.