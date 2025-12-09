بنك الصين يدرج سندات بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج ناجح لسندات بسعر فائدة متغيّر بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن بنك الصين فرع دبي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والبالغة قيمته 40 مليار دولار.

وذكرت البورصة، في بيان، أن السندات التقليدية الممتدة لثلاثة أعوام، تستحق في 24 نوفمبر 2028، مشيرة إلى أن الإصدار سجل رقماً قياسياً كأقل هامش لسندات مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات على مستوى المصارف الصينية، ما يعكس ثقة الأسواق الدولية بقوة الملاءة الائتمانية لمصرف الصين وقدراته التمويلية. وأضافت أن هذا الإصدار يعكس المكانة القوية والمتنامية للمؤسسات المالية الصينية في «ناسداك دبي»، كما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرة في القوة الائتمانية لبنك الصين.

وبذلك ارتفع إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة من قبل بنك الصين في «ناسداك دبي» إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر شرائح عدة وتواريخ استحقاق.

وقرعت القنصل العام للصين في دبي، أو بوكيان، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقالت بوكيان: «يعكس إصدار بنك الصين للسندات تأثير المؤسسات الصينية في أسواق رأس المال العالمية، ويُعزز مكانة دبي كمركز مالي دولي رائد في الشرق الأوسط، فقد حقق التعاون المالي بين الصين ودولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة نتائج مثمرة، ويأتي الإدراج الناجح لهذه السندات كمؤشر واضح على عمق وتوسع علاقات التعاون المالي بين البلدين».

من جهته، قال علي، إن «بنك الصين نجح في بناء علاقة راسخة وموثوقة مع (ناسداك دبي)، ويسرنا أن نرحب بأحدث إدراجاته في البورصة، فيما تواصل دبي أداء دورها المحوري كجسر استراتيجي يربط الصين بالأسواق العالمية، ويوفر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لإتاحة الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوّعة من المستثمرين. وتشكل الإدراجات من هذا المستوى دليلاً على قوة ومرونة البورصة».