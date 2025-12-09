الشركات الإماراتية تتفوق عالمياً في الثقة التجارية الدولية

تواصل شركات الأعمال في دولة الإمارات إظهار مستويات عالية من المرونة والثقة تفوق نظيرتها على المستوى العالمي، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التطورات الجارية على صعيد التجارة والتعرفة الجمركية، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع «التجارة العالمية» الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» (HSBC).

وكشفت الاستطلاع أيضاً عن توجه الشركات الإماراتية بشكل متزايد نحو مناطق جنوب آسيا، لتوسيع وتعميق شراكاتها التجارية، كما أظهر أن زيادة مستوى الثقة لدى صناع القرار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات ترتكز على التأثيرات الواقعية للبيئة التجارية المتغيرة.

وأفادت 68% من الشركات الإماراتية، التي شملها الاستطلاع، بأنها شهدت تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات، خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة للسياسات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 56%، بينما أفادت 15% فقط من الشركات الإماراتية بوجود تأثير سلبي في الإيرادات خلال الفترة نفسها، مقارنة بنسبة 26% من الشركات على المستوى العالمي.

وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن الشركات الإماراتية أكثر يقيناً بشأن كيفية تأثير السياسة التجارية على أعمالها مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أكدت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مستوى أعلى من اليقين، مقارنة بنسبة 66% عالمياً.

وإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع أن الشركات الإماراتية تضاعف جهودها لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، حيث أبدت 89% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مدى ثقتها من تحقيق النمو على مستوى التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، خصوصا مع الأسواق في منطقة جنوب آسيا.

وتحدثت 31% من الشركات الإماراتية المشاركة عن زيادة إنتاجها في الهند، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 18% بكثير.

وفي الوقت نفسه، أفادت 11% من الشركات المشاركة بزيادة إنتاجها في سريلانكا، بنسبة تزيد على ست نقاط مئوية عن المتوسط العالمي.

وقالت رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لدى بنك «HSBC» للشرق الأوسط المحدود، ديانا تشيرنيفا، «إن الشركات الإماراتية لا تتكيف مع البيئة التجارية الحالية فحسب، بل إنها تغتنم الفرصة لإعادة تشكيل أعمالها للاستفادة من إمكانات تحقيق النمو».

وأضافت: «يختار قادة الأعمال الإماراتيون بشكل متزايد تعميق الشراكات مع المنتجين في مناطق جنوب آسيا، ما يعكس زيادة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط»

وأشارت إلى أن نتائج الاستطلاع تسلط الضوء على خطط الأعمال وتوجهات أكثر من 6750 من صناع القرار بشركات الأعمال التجارية في 17 سوقاً، وتكشف عن آراء قادة الأعمال بشأن التعرفة الجمركية والتجارة.

• %68 من الشركات الإماراتية، المشمولة باستطلاع «إتش إس بي سي»، شهدت زيادة في الإيرادات خلال الأشهر الـ6 الماضية.