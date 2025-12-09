«نخيل» ترسي عقداً بـ 400 مليون درهم لبناء 38 فيلا

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة 400 مليون درهم على شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط» لبناء 38 فيلا «كراون غاردن»، وهي مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة ضمن مشروع «بالم كراون» في نخلة جميرا.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن فلل «كراون غاردن» تحتل موقعاً متميزاً في أعلى سعفات «نخلة جميرا»، وتأتي بخمس أو ست غرف نوم، مع ثلاثة أنماط معمارية مختلفة، موضحة أن مساحة كل فيلا تراوح من 7316 إلى 8322 قدماً مربعة، وتضم نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، وتصاميم داخلية مفتوحة، وساحات خضراء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تمثل فلل (كراون غاردن) إضافة جديدة في مسيرة تطور مشروع (نخلة جميرا)، الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كمكان للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية»، مضيفاً: «تعكس هذه المساكن التزامنا بإنشاء وجهات استثنائية تجمع بين التميز المعماري ونمط حياة عصري».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط»، باتشو ساجار: «فخورون بتوسيع شراكتنا مع (دبي القابضة للعقارات) من خلال هذا المشروع، حيث يتمثل طموحنا المشترك في إنشاء مجمع يجسد جوهر الحياة الراقية على الواجهة البحرية في دبي».