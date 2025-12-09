«دبي الرقمية» تحصل على اعتماد عالمي في الابتكار

أعلنت هيئة دبي الرقمية، أمس، حصولها على اعتماد الستة نجوم عالي المستوى من معهد الابتكار العالمي (GInI)، لتكون بذلك ضمن قائمة النخبة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، مؤكدة أن من شأن هذا الإنجاز أن يُسهم في تعزيز مكانة دبي مرجعاً عالمياً للتحول الرقمي والابتكار الحكومي.

وقال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، في بيان: «حصولنا على اعتماد الستة نجوم من معهد الابتكار العالمي ليس مجرد تكريم مؤسسي، بل تأكيد لنضج منظومتنا في إدارة الابتكار وتحويله إلى قيمة مضافة تنعكس بشكل فعلي على مختلف القطاعات، وتصب في هدف تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادتهم».