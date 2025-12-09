200 ألف درهم حجز «طاولة» لكبار الشخصيات في ليلة رأس السنة بدبي

بدأت مطاعم فندقية فاخرة ومتوسطة وصغيرة في دبي حجوزات مبكرة لاحتفالات العام الميلادي الجديد وليلة رأس السنة الميلادية، في وقت أغلق مطعمان فاخران في الإمارة باب الحجز، نظراً إلى الإشغال الكامل، على الرغم من أنه لايزال هناك 23 يوماً على ليلة العام الميلادي الجديد.

ووفقاً لرصد لـ«الإمارات اليوم»، شمل 20 مطعماً فندقياً فاخراً ومطاعم في فنادق متوسطة وصغيرة، تشهد سوق الضيافة في دبي عروضاً متنوعة لباقات تبدأ من 175 درهماً وتصل إلى 14 ألف درهم.

وفي وقت أعلن فندق فاخر عن أسعار تبدأ من 200 ألف درهم لـ«طاولة» مخصصة لكبار الشخصيات، وضع مطعم فاخر آخر حداً أدنى للإنفاق يبلغ 35 ألف درهم لـ«طاولة» خاصة تتسع لـ12 شخصاً، ما يعكس تنوع المنتج السياحي، وقدرة الإمارة على تلبية مختلف الأذواق والشرائح.

وشمل الرصد مطاعم فندقية في مناطق حيوية تطل على «برج خليفة»، و«نخلة جميرا»، و«شارع الشيخ زايد» ومنطقة «مرسى دبي»، فضلاً عن مناطق «شاطئ جميرا»، و«تيكوم»، و«مدينة دبي للإعلام».

مطاعم متنوعة

وتفصيلاً، طرحت مطاعم فندقية فاخرة ومتوسطة وصغيرة في دبي، عروضها الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد، في وقت تباينت فيه الأسعار وفقاً لقوائم الطعام، والحفلات والبرامج الترفيهية المرافقة، فضلاً عن موقع الفندق، لاسيما قربه من المناطق الحيوية التي توفر إطلالات بانورامية على أفق دبي، ومواقع الألعاب النارية.

وتبدأ سهرة ليلة رأس السنة، في أغلب العروض المطروحة، من الساعة السابعة مساء يوم 31 ديسمبر 2025 إلى ما بعد منتصف الليل، ودخول اليوم الأول من العام الجديد 2026.

ووفقاً لرصد شمل 20 مطعماً فندقياً فاخراً، ومطاعم في فنادق متوسطة وصغيرة، فقد راوحت أسعار الباقات بين 175 درهماً و14 ألف درهم للشخص الواحد، لحضور حفل لفرقة عالمية، في دلالة على التنوع الكبير في المنتج السياحي في دبي، بما يلائم مختلف شرائح السياح والزوار.

باقات وعروض

وبحسب الرصد، فقد طرح فندق فاخر في جزيرة «نخلة جميرا» باقة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، بأسعار تصل إلى 14 ألف درهم للفرد الواحد، و8500 درهم لمن هم دون سن 13 عاماً، متضمنة حفلاً لفرقة عالمية، بينما بلغت أسعار باقة أخرى للعرض نفسه 9500 درهم، ومجاناً للأطفال المرافقين دون سن ثلاث سنوات.

ويبدأ سعر عرض لمطعم في فندق شاطئي راقٍ على «شاطئ جميرا» من 6000 درهم، ويصل إلى 12 ألفاً و500 درهم للشخص الواحد لقائمة طعام مخصصة، علماً بأن الحجز متاح في أمكان جلوس محدودة فقط، نظراً إلى الإقبال العالي على الحجوزات المسبقة.

كما طرح فندق عرضاً لـ«طاولة» في جناح مخصص لكبار الشخصيات بسعر يبدأ من 200 ألف درهم، حيث يتيح الجناح تجربة فاخرة مع إطلالات بانورامية على المسرح، وعروض الألعاب النارية، فضلاً عن قائمة طعام عالمية المستوى، تضم أطباقاً مخصصة من علامات شهيرة، مع خدمة «مساعد شخصي» للضيوف طوال الأمسية.

من جهته، طرح مطعم مستوحى من المطبخ اللاتيني في فندق راقٍ عرضاً يبدأ من 5000 درهم للشخص الواحد، ومجاناً للأطفال المرافقين دون سن ثلاث سنوات، كما طرح مطعم مستوحى من المطبخ الإنجليزي في فندق من فئة خمس نجوم، عرضاً يشمل «طاولة» خاصة تتسع لـ12 شخصاً، مع حد أدنى للإنفاق يبلغ 35 ألف درهم.

العائلات والمجموعات

بدورها، طرحت مطاعم عروضاً للعائلات والمجموعات التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أو خمسة أشخاص، ما يعكس تنوع المنتج السياحي، وقدرة الإمارة على تلبية مختلف الأذواق، بينما تُقدّم المطاعم تجارب طهي عالمية وفعاليات ترفيهية، ما يُعزّز مكانة دبي واحدة من أهم وجهات العالم للاحتفال بليلة رأس السنة.

وعرضت مطاعم فندقية فاخرة عروضاً تراوح بين 5000 و6500 درهم للفرد الواحد في مواقع حيوية تُطل على «برج خليفة» و«نخلة جميرا».

ووصلت أسعار الحجوزات لمطعم في فندق فاخر على «شاطئ جميرا» إلى 8000 درهم، وإلى 5500 درهم للشخص الواحد في مطعم بمنطقة مركز دبي المالي العالمي.

وعلى «شارع الشيخ زايد» ومنطقة «مرسى دبي»، راوحت أسعار الحجوزات في مطاعم فندقية بين 1000 و2500 درهم للشخص الواحد، ويشمل ذلك «بوفيه عشاء»، وأمسيات موسيقية، بينما لجأت بعض المطاعم الفندقية إلى طرح خصومات محددة على الحجوزات المبكرة قبل 15 ديسمبر.

أما بالنسبة للفنادق داخل المدينة، فقد طرحت مطاعم فندقية من فئة أربع نجوم داخل المدينة عروضاً تصل إلى 550 درهماً لبوفيه عشاء في منطقتي «البرشاء»، و«مدينة دبي للإعلام»، فضلاً عن عروض أخرى تبدأ من 300 درهم في منطقة «تيكوم»، إضافة إلى باقات تبدأ من 175 درهماً للشخص الواحد لـ«بوفيه عشاء» في فئات فندقية أقل.

إغلاق الحجز

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك 23 يوماً على ليلة العام الميلادي الجديد (ليلة 31 ديسمبر)، فقد أُغلق باب الحجز في مطعمين بفندقين فاخرين، نظراً إلى الإشغال الكامل، في وقت خصص فيه فندق فاخر مطل على «شاطئ جميرا» مطاعمه التسعة للنزلاء حصرياً خلال هذه المناسبة، نظراً إلى عدم توافر أماكن للحجز.

وبحسب الرصد، تتباين الأسعار أيضاً وفقاً لمناطق الجلوس في المطعم، إذ ترتفع تكاليف حجز الطاولات المطلة على الشرفات. كما طرحت بعض الفنادق الباقات الخاصة بالمطاعم ضمن عرض شامل مع إقامة فندقية تمتد إلى ليلتين أو أكثر، في حين اشترطت بعض المطاعم حداً أدنى للإنفاق لقوائم محددة من الأطعمة والمشروبات.

