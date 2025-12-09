2400 عارض من 60 دولة يشاركون في «أوتوميكانيكا دبي»

ينطلق في دبي اليوم معرض «أوتوميكانيكا دبي 2025»، في دورة تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض، الممتد على مدار 22 عاماً، مع ارتفاع عدد العارضين من 2229 عارضاً، العام الماضي، إلى أكثر من 2400 عارض، يمثلون أكثر من 60 دولة، ما أدى إلى زيادة مساحة العرض بنسبة 11%، التي أصبحت تتجاوز حالياً 92 ألف متر مربع.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المعرض الذي يعدّ أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، يجمع في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز مصنعي المعدات الأصلية، والموزعين والموردين والمبتكرين، وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم.

وسيتضمن المعرض، الذي يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، 10 فئات من المنتجات تشمل: قطع الغيار والمكونات، والكهربائيات والإلكترونيات، والإطارات والبطاريات، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، وغسيل السيارات والعناية بها، والهيكل والطلاء، والتشخيص والتصليح، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والقيادة الذاتية، والحلول والخدمات الرقمية.

وقال مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي» لدى شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، تومي لي: «يواصل معرض (أوتوميكانيكا دبي) دوره الحيوي في ربط سوق خدمات المركبات العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعكس حجم ومستوى دورة هذا العام بوضوح وتيرة التغيير المتسارعة في هذا القطاع، بدءاً من التحول الكهربائي ودمج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التصنيع الإقليمي والرقمنة». وأضاف أن «المعرض يوفر منصة مثالية للأعمال وتبادل المعرفة والتعاون، لمساعدة الجهات الفاعلة في هذا القطاع على تحقيق التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة».

ومن المقرر أن يُقام، على هامش المعرض، برنامج شامل من المؤتمرات وورش العمل، يركز على الأهداف الأساسية لـ«أوتوميكانيكا دبي»، بما في ذلك الاستدامة والابتكار والرقمنة والكهرباء والتدريب والسلامة، حيث ستجمع الجلسات صناع السياسات، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين والموزعين ومشغلي أساطيل المركبات، ومقدمي الخدمات، لاستكشاف التوجهات التي تُحدّد مستقبل سوق خدمات المركبات.