«ديوا» تنال شهادة المعيار العالمي لسعادة الموظفين

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شهادة المعيار العالمي لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، وحصلت على تصنيف «المؤسسة الرائدة في التغيير»، مسجلة نسبة 97.5% التي تُعدّ من أعلى النسب عالمياً، ما جعل الهيئة ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في قائمة المؤسسات الحاصلة على الشهادة، والأولى عالمياً في القائمة في قطاع المؤسسات الخدماتية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها حصلت على الشهادة تقديراً لنجاحها في توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية ومتوازنة، تُعزّز سعادة الموظفين وتميزهم في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية (33)، ومساعينا لتعزيز سعادة الموظفين وجودة حياتهم، نحرص على إطلاق البرامج والمبادرات المحفزة على التطور والابتكار، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين كافة، ونلتزم بمكافأة الموظفين المتميزين وتقدير الأداء والسلوكيات الاستثنائية، وتوطيد روح العمل الجماعي والولاء الوظيفي».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف: «نعتمد أفضل الممارسات العالمية لتوطيد أواصر التواصل البناء، والتعاون الوثيق مع الموظفين على أسس الاحترام والثقة المتبادلة».