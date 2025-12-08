«ديوا» تجدّد شهادة الـ «آيزو» في إدارة الامتثال

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية «آيزو» (ISO 37301:2021) في إدارة الامتثال، التي حصلت عليها عام 2023، مؤكدة أن خطوتها تأتي مؤشراً جديداً إلى مستوى نضج منظومة إدارتها للامتثال.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، شهادة الجودة العالمية «آيزو» في إدارة الامتثال في المكتب الرئيس للهيئة، بحضور النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، ونائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة، الدكتور علي المويجعي.

وقال الطاير: «نسير وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى أعلى مستويات العمل الحكومي، وانسجاماً مع المبادئ الثمانیة لدبي ووثیقة الخمسین التي أطلقها سموه، والأھداف الاستراتیجیة لدولة الإمارات، نعتمد في الھیئة إطاراً عالمیاً لإدارة الامتثال، ونلتزم بالابتكار والكفاءة لتعزیز الحوكمة المؤسسیة وضمان الامتثال المستدام وترسیخ أعلى معاییر الشفافیة والمسؤولیة التنظیمیة».

وأضاف: «نولي أھمیة قصوى للامتثال باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لعملنا المؤسسي، ونحرص على التطبیق الشامل والدقیق لجمیع متطلبات الامتثال، لترسیخ ثقة المتعاملین وسمعة الھیئة بوصفھا جھة موثوقة وشفافة».

بدوره، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إلى أنه خلال عام 2024، لم يتم تسجيل أي مخالفات، ما يعكس التزام الهيئة أعلى معايير الحوكمة والامتثال والمتطلبات التنظيمية، لافتاً إلى أن المراقبة المستمرة والضوابط الداخلية في الهيئة تضمن أن جميع العمليات تتماشى مع الأطر القانونية والأخلاقية، ما يمنع حدوث أي مخالفات.