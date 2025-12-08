أصحاب مركبات كهربائية: «معاناة سنوية» ومبالغات سعرية في وثائق التأمين

شكا أصحاب مركبات مما وصفوه بمبالغات سعرية في كلفة وثائق التأمين على المركبات الكهربائية، مقارنة بأسعار التأمين على المركبات التقليدية، معتبرين أنها من أبرز التحديات التي تواجه مالكي تلك المركبات بشكل سنوي عند تجديد ملكيتها.

وعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم في رحلة البحث عن تأمين بسعر معقول لمركباتهم الكهربائية، لافتين إلى أن سعر الوثيقة في بعضها وصل إلى 7500 درهم، ما جعل التأمين على السيارة الكهربائية «معاناة سنوية» تتجدد عند إنجاز إجراءات تجديد ملكية المركبة.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع السيارات إن شركات التأمين تحدد كلفة الوثيقة على السيارات الكهربائية، وفقاً لنسبة المخاطر المحتملة للتكاليف عند التعرض لأي حادث.

وأوضحوا أن بعض الحوادث تؤثر في «بطارية» السيارة الكهربائية، التي تمثل بدورها قيمة مرتفعة من إجمالي قيمة السيارة، فضلاً عن أن هذا النوع من السيارات يحتاج إلى خبراء صيانة مؤهلين، وكراجات معينة لإنجاز الصيانة والتصليح، وبالتالي تكون كلفتها مرتفعة مقارنة بالتقليدية التي يمكن تصليحها في جميع الكراجات، لافتين كذلك إلى عدم وجود وكالات لبعض المركبات الكهربائية في السوق المحلية في الفترة السابقة، ما جعل استيراد قطع الغيار من الأسواق الخارجية مكلفاً، وتوقعوا أن تتراجع طبيعة تلك المشكلة تدريجياً، في ظل تنامي طرح السيارات الكهربائية، وانتشارها في الأسواق بمعدلات أكبر، وتوافر وكالات بشكل أكثر لها.

معاناة سنوية

وتفصيلاً، قال المستهلك علاء كمال: «فوجئت بمبالغة سعرية كبيرة في كلفة التأمين على سيارتي الكهربائية ذات المنشأ الأوروبي، حيث بلغ سعر الوثيقة نحو 6000 درهم».

وأشار كمال إلى رفض العديد من الشركات، التأمين على السيارات الكهربائية، معتبراً ذلك من أبرز التحديات التي تواجه مالكي تلك النوعية من السيارات.

من جانبه، قال المستهلك محمد يوسف: «استغربت عندما عرفت أن سعر وثيقة التأمين على سيارتي الكهربائية الأميركية المنشأ يصل إلى 7500 درهم، مع ارتفاع سعر الوثيقة مقارنة بالعامين الماضيين»، مؤكداً أن «التأمين على السيارات الكهربائية أصبح بمثابة معاناة سنوية تتجدد عند إنجاز إجراءات تجديد ملكية المركبة».

في السياق نفسه، عرض المستهلك سمير محمود، تجربته قائلاً: إن شركة تأمين طلبت منه 6500 درهم مقابل التأمين على سيارته الكهربائية ذات المنشأ الآسيوي، على الرغم من أن موديل السيارة يرجع إلى عام 2021.

وأضاف: «استفسرت من الشركة عن سبب ارتفاع سعر وثقة التأمين، وكانت الإجابة أن السيارة ليس لها وكالة في الأسواق المحلية، وبالتالي ستكون كلفة تصليحها مرتفعة عند التعرض لأي حادث، والاضطرار لاستيراد قطع غيار من الخارج».

من جهته، أكد المستهلك باسم يحيى، أن كلفة التأمين وارتفاع أسعار وثائق السيارات الكهربائية بشكل كبير ومبالغ فيه، مقارنة بالسيارات التقليدية، من أبرز تحديات اقتناء تلك النوعية من السيارات، لافتاً إلى أن شركات عدة ترفض أو تماطل في التأمين عليها بدعوى أن كلفة تصليحها مرتفعة.

معايير التصليح

إلى ذلك، قال خبير قطاع السيارات المدير العام لـ«رولز رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «معايير التصليح هي التي تحدد ارتفاع كلفة تأمين عدد من السيارات الكهربائية لدى شركات التأمين، مقارنة بالسيارات التقليدية».

وأوضح: «تحتاج المركبات الكهربائية إلى فنيين خبراء، كما أنه لا تعمل في صيانة تصليح هذا النوع من المركبات إلا بعض الكراجات المؤهلة فنياً».

وأضاف: «يتم تحديد قيمة وثيقة تأمين بعض السيارات، وفقاً لتاريخ عمليات تصليحها، وكلفتها خلال الحوادث، ومن أبرز تلك الأمثلة إحدى العلامات الشهيرة للسيارات الأميركية المنشأ، والتي تحتاج إلى كلفة مرتفعة عند تعرضها لحادث، وبالتالي تلجأ شركات التأمين إلى وضع سعر مرتفع للتأمين عليها، وبشكل يتجاوز جميع المركبات الكهربائية الأخرى، والتي تتفاوت رسوم التأمين على كل منها وفقاً لتقديرات شركات التأمين حول الخسائر، ومعايير التصليح خلال الحوادث، ومدى توافر قطع الغيار».

بطارية السيارة

من جهته، قال خبير قطاع السيارات والمدير العام لـ«مركز سيارات بورشه أبوظبي»، وسام خليل، إن «ارتفاع كلفة التأمين على السيارات الكهربائية يرجع إلى مدى خصوصية تلك السيارات مقارنة بنظيرتها التقليدية، إذ قد يؤثر بعض الحوادث على البطاريات التي تمثل بدورها قيمة مرتفعة من إجمالي قيمة السيارة، فضلاً عن أنها تحتاج إلى خبراء صيانة مؤهلين وكراجات معينة لإنجاز عمليات الصيانة والتصليح من الحوادث، وبالتالي تكون كلفتها مرتفعة مقارنة بالتقليدية التي يمكن تصليحها في جميع الكراجات».

وأضاف: «تشتهر بعض السيارات الكهربائية بارتفاع قيمة تأمينها نتيجة احتياجها لكلفة مرتفعة خلال عمليات التصليح من الحوادث، إضافة إلى أن بعض السيارات الكهربائية الأخرى الآسيوية المنشأ قد لا تتوافر وكالات محلية لها، وبالتالي يستغرق استيراد قطع غيار لها من أسواق خارجية وقتاً أطول وكلفة أعلى».

كلفة عالية

في السياق نفسه، قال مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، محمد علاء: «ترجع الكلفة المرتفعة لتأمين السيارات الكهربائية، خصوصاً إحدى العلامات الشهيرة الأميركية المنشأ، وبشكل رئيس، إلى احتمالية ارتفاع كلفة التعامل مع حوادث تلك السيارات، وكلفة وتوافر قطع الغيار لها مقارنة بالسيارات التقليدية، لا سيما مع اختلاف طبيعة عمل كل منها، واعتماد (الكهربائية) على أنظمة وبطاريات ذات طبيعة خاصة تجعلها ذات كلفة أعلى عند التعرض لضرر، فيما يمكن للكراجات توفير قطع غيار السيارات التقليدية بشكل سريع وبكلفة أقل».

وتوقع علاء أن تتراجع طبيعة تلك المشكلة بشكل تدريجي، في ظل تنامي طرح السيارات الكهربائية، وانتشارها في الأسواق بمعدلات أكبر، وتوافر وكالات بشكل أكثر لها، بشكل يدعم احتمالية تراجع كلفة التأمين عليها، خصوصاً للعلامات الآسيوية التي بدأت تنتشر وكالاتها بشكل كبير في الأسواق المحلية أخيراً، وأشار علاء إلى أن «شركات التأمين تحدد القيمة على السيارات الكهربائية وفقاً لنسبة المخاطر المحتملة للتكاليف عند التعرض لأي حادث، ووفقاً للتجارب السوقية السابقة التي يتم وفقها تقييم كلفة التأمين».