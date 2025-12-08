مستهلكون يرصدون 7 ممارسات سلبية في تخفيضات «الجمعة البيضاء»

قال مستهلكون إن تخفيضات «الجمعة البيضاء»، التي انتهت أخيراً، بعد تمديدها من قبل محال تجارية عدة، لتشمل عطلة «عيد الاتحاد» الـ54 للدولة، أتاحت لهم شراء العديد من السلع التي كانوا يحتاجونها بأسعار مناسبة وتنافسية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم، على الرغم من ذلك، رصدوا سبع ممارسات سلبية خلال «الجمعة البيضاء»، أبرزها أن التخفيضات كانت على بضائع وسلع محدودة، بينما بقيت معظم السلع، لاسيما المرتفعة السعر، خارج التخفيضات.

ولفتوا كذلك إلى أن بعض المحال أعلنت خصماً ثابتاً يشمل جميع المعروضات، ثم اكتشفوا استثناء بعض المعروضات الجديدة، وكتب عليها بخط صغير: «التخفيضات لا تسري على هذه البضائع».

وذكروا كذلك أن التخفيضات تركزت على الموديلات الصيفية من الملابس والموديلات القديمة من الإلكترونيات والأثاث، فضلاً عن معاناتهم من الطوابير الطويلة أمام صناديق الدفع، نظراً لقلة عددها أو إغلاق بعضها الآخر.

مصلحة المستهلكينوتفصيلاً، قال المستهلك علي رشيد إن تخفيضات «الجمعة البيضاء» أتاحت له ولأسرته شراء العديد من السلع، التي كانوا يحتاجونها بأسعار مناسبة وتنافسية.

وحدد رشيد في الوقت نفسه ممارسات قال إنها سلبية، رصدها خلال هذه التخفيضات، ما قلل من فائدتها إلى حد ما، موضحاً أن بعض المحال طرحت تخفيضات على بضائع قليلة ومحدودة الكمية، بينما بقيت معظم البضائع، خصوصاً المرتفعة الأسعار، خارج تلك التخفيضات.

وأضاف أن محال لبيع الأثاث، والملابس، والأحذية، والحقائب، أعلنت بـ«لافتات» كبيرة، وألوان بارزة، عن طرح خصم ثابت بنسبة 40%، يشمل جميع المعروضات في المحل، لكنه اكتشف أن بعض المحال لم تلتزم بذلك، واستثنت بعض المعروضات الجديدة مرتفعة الأسعار، في وقت كتبت بعض المحال عليها بخط صغير أن «التخفيضات لا تسري على هذه البضائع».

من جانبه، اعتبر المستهلك محمد سلامة التخفيضات خلال «الجمعة البيضاء» بأنها مفيدة، ومكنت المستهلكين من شراء احتياجاتهم بأسعار جيدة، خصوصاً بعد مبادرة العديد من المحال بتمديد فترة التخفيضات لتشمل عطلة عيد الاتحاد، ما صبّ في مصلحة المستهلكين، لافتاً إلى أن الاستفادة مشتركة، حيث ترفع المحال مبيعاتها بشكل كبير، وهو ما ظهر في الطوابير الطويلة أمام صناديق الدفع.

وذكر سلامة بعض الممارسات السلبية التي رصدها من قبل بعض المحال، وأبرزها أن محال تجارية رفعت في «الجمعة البيضاء» أسعار سلع ومنتجات كانت خفضتها في «التخفيضات المبكرة»، وهو ما اعتبره غريباً للغاية، ضارباً مثالاً على ذلك، عندما خفض محل سعر مقلاة كهربائية من 900 درهم إلى 677 درهماً في التخفيضات المبكرة، ثم رفع السعر إلى 800 درهم في «الجمعة البيضاء»، كما طرح محل آخر قطعة ملابس بـ50 درهماً في «التخفيضات المبكرة» بدلاً من 90 درهماً، ثم رفع السعر إلى 70 درهماً في «الجمعة البيضاء».

وأشار كذلك إلى أن بعض محال الملابس، والإلكترونيات، والأثاث، ركزت في عروضها على الموديلات الصيفية من الملابس، والموديلات القديمة من الإلكترونيات والأثاث، للتخلص من المخزون لديه، في وقت كانت فيه التخفيضات على الملابس الشتوية والموديلات الحديثة من الأثاث والإلكترونيات قليلة للغاية.

أما المستهلكة منى السيوفي فأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات بصفة عامة شملت معروضات كثيرة، وأتاحت لها شراء سلع لها ولأسرتها، لم تكن لتشتريها بأسعارها المرتفعة السابقة وبهذه الكميات الكبيرة.

واستدركت أن هناك بعض السلبيات التي رصدتها، ومنها أن بعض المحال، خصوصاً محال الأثاث والمفروشات ومستلزمات الديكور استمرت خلال «الجمعة البيضاء» في عرض التخفيضات نفسها التي طرحتها استباقاً للجمعة البيضاء بأكثر من أسبوعين، ولم تضف أي سلع مخفضة جديدة أخرى، على الرغم من إعلانها في لافتات جديدة وضعتها على المحال عن تخفيضات تراوح بين 30 و70%.

من جهته، قال المستهلك عماد سلطان إن نِسَب التخفيضات في بعض المحال كانت قليلة، لا سيما على الموديلات الحديثة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس، في وقت طرحت فيه منصات تجارية تخفيضات بنسب كبيرة على بعض السلع، تفوق تخفيضات المحال في مراكز التسوق بكثير.

وأكد أنه عانى طوابير طويلة أمام صناديق الدفع في بعض المحال، نتيجة الازدحام، مع قلة عدد الصناديق، وإغلاق بعضها، رغم أنه موسم رئيس للتسوق، مطالباً المحال بتخصيص صناديق إضافية أثناء مواسم التخفيضات.

تخفيضات متنوعة

إلى ذلك، قال المسؤول في أحد المحال التجارية المشاركة في التخفيضات، أحمد صديقي، إن «التخفيضات بصفة عامة كانت جيدة للغاية ومتنوعة، وشملت سلعاً ومنتجات كثيرة، ما رفع مبيعات محال بنسب تزيد على 50%».

وأوضح أن «نسب التخفيضات في الإلكترونيات ليست قليلة كما يعتقد بعضهم، نظراً لان أسعارها مرتفعة في الأصل، والمبلغ المخصوم يعد كبيراً».

ورداً على سؤال حول الفارق في الأسعار بين المحال ومنصات التجارة الإلكترونية قال: «ينبغي عدم المقارنة بين تخفيضات محال ومنصات فيما يتعلق بالإلكترونيات، لاسيما أن ضمان المنصات يأتي في إطار ما يسمى بـ(ضمان الطرف الثالث)، وهو في معظمه محدود ومشروط، ولا يتمتع بمزايا ضمان المحال التجارية»، لافتاً إلى الفارق في كلفة الإيجارات، وأجور الموظفين والخدمات، بين المنصات والمحال التجارية.

تقليل الازدحام

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل آخر له فروع في إمارات الدولة، عثمان سالمان، إن التخفيضات تعد الأهم على مدار العام، وشملت سلعاً كثيرة ومتنوعة، كما امتدت لفترة طويلة، لأن العديد من المحال استمر في التخفيضات حتى نهاية عطلة «عيد الاتحاد».

وأكد أن التخفيضات شملت طائفة واسعة من الموديلات القديمة والجديدة، والشتوية والصيفية، لكن بنسب متفاوتة بحسب المحل والسلعة.

ولفت إلى أن الطوابير الطويلة في منافذ البيع دليل على نجاح حملات التخفيضات، مشيراً إلى أن بعض السلع نفذت خلال التخفيضات، كما أن السلع المستثناة من التخفيضات كانت قليلة، ويرجع ذلك إلى أن هامش الربح فيها قليل، والتخفيضات الكبيرة عليها قد تسبب خسائر.

وكشف أن منافذ بيع تدرس حالياً سبل تقليل الازدحام خلال التخفيضات المقبلة، عبر إجراءات منها زيادة عدد الموظفين عند صناديق الدفع، بوجود موظف آخر يساعد في تعبئة المشتريات، إضافة إلى وضع صناديق إضافية في حال توفر أماكن تصلح لذلك في المحال.

ممارسات سلبية في «الجمعة البيضاء»

• التخفيضات على بضائع قليلة، بينما بقيت معظم البضائع، خصوصاً المرتفعة الأسعار، خارجها.

• تأكيد محالّ أن الخصم ثابت ويشمل جميع المعروضات، ثم اكتشاف أن «التخفيضات لا تسري على هذه البضائع».

• طرح التخفيضات نفسها التي كانت تسبق «الجمعة البيضاء»، وعدم إضافة أي سلع جديدة.

• تقليل نسبة الخصم في «الجمعة البيضاء» مقارنة بالتخفيضات المبكرة.

• التركيز على الموديلات الصيفية من الملابس، والقديمة من الإلكترونيات والأثاث.

• نِسَب التخفيضات في بعض المحال قليلة، خصوصاً على الموديلات الحديثة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس.

• المعاناة من الطوابير الطويلة أمام صناديق الدفع، لقلة عددها أو إغلاق بعضها.