مكتوم بن محمد: الأداء المتميز لـ «دبي العقارية» ومجموعة «وصل» يعكس قوة القطاع العقاري

ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي جرى خلاله استعراض إنجازات مجموعة «وصل» لعام 2025.

وأشاد سموّه بالأداء المتميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة «وصل»، الذي يعكس قوة القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نمو مستدام، ومواصلة دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة للإمارة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، ورافداً رئيساً لخلق فرص العمل، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز مكانة الإمارة، وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.

نموذج رائد

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري وتطوير المدن، وتواصل دبي اليوم ترجمة هذه الرؤية عبر مشاريع عقارية نوعية تُعزّز جودة الحياة، وترتقي بمكانة الإمارة وتنافسيتها على الصعيد العالمي».

ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، باستمرار جهود مجموعة «وصل» في تطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية، تُسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، وتعزّز طموح الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مع الالتزام بأعلى معدلات التميز والجودة في قطاع العقارات والضيافة والترفيه.

وفي تدوينة لسموه على موقع منصة «إكس»، قال: «ترأستُ اجتماع مجلس إدارة دبي العقارية، واطلعت على إنجازات مجموعة وصل لعام 2025 التي حققت أداءً متميزاً يعكس انتعاش القطاع العقاري، والتزام دبي بتقديم أفضل الحلول العقارية لكافة فئات المجتمع».

وأضاف سموه: «استعرضنا دور المجموعة في دعم ملف الإسكان الميسر بتوفير 45 ألف وحدة سكنية، تمثل 85% من محفظة التأجير السكني للمجموعة، مع خطط لمضاعفة المحفظة خلال السنوات المقبلة دعماً لخطة دبي الحضرية 2040»، وتابع سموه: «دبي تواصل مسيرتها نحو نموذج رائد في التخطيط الحضري وتطوير المدن، وسعينا مستمر لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تُعزّز جودة الحياة، وتفتح أبواب الاستثمار والعيش الرغيد لكل مواطن ومقيم».

حضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»، هشام عبدالله القاسم، ومحمد هادي أحمد الحسيني، وراشد محمد راشد المطوع، وشعيب ميرهاشم خوري، وراشد علي بن عبود، وعبدالعزيز محمد الملا.

الإسكان المُيسّر

وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، أحدث التطورات في برنامج التحوّل الرقمي لمجموعة «وصل»، الذي خضع لمراحل واسعة من التخطيط، ودخل حالياً مرحلته التنفيذية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة المؤسسية للمجموعة.

واطلع مجلس الإدارة على إنجازات مجموعة «وصل» في دعم ملف الإسكان الميسّر، بوصفه أحد الأعمدة الرئيسة لرسالتها الرامية إلى توفير مجمعات سكنية متكاملة لسكان دبي، وقد نوه المجلس بأولوية هذا التوجّه، حيث بلغ عدد وحدات الإسكان الميسر التابعة لـ«وصل» 45 ألف وحدة سكنية في عام 2025، ضمن محفظة تمثّل اليوم 85% من إجمالي وحدات التأجير السكني لدى المجموعة، بما يوفّر للسكان مجمعات تتميّز بالمساحات الخضراء والمرافق العصرية وشبكات الربط القوية في مختلف أنحاء دبي.

وبناءً على هذا التقدم، ودعماً لـ«خطة دبي الحضرية 2040»، تعتزم «وصل» مضاعفة محفظة التأجير السكني لديها خلال السنوات المقبلة، بهدف تسهيل الوصول إلى السكن أمام مختلف شرائح المجتمع.

تعزيز جودة الحياة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، هشام عبدالله القاسم: «نلتزم في (وصل) دعم التوجّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو بناء منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، تُعزّز جودة الحياة وتوفر بيئة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نمضي في تطوير مشروعات إسكانية ميسّرة وعالية الجودة، تعزز دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم».

«مجموعة وصل»

تُعدّ «مجموعة وصل» واحدة من كبرى شركات التطوير والإدارة العقارية في دبي، وقد أسستها مؤسسة دبي العقارية (DREC) للإشراف على إدارة أصولها وتوسيع محفظتها العقارية، ومن خلال محفظة متنوّعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية والصناعية، تؤدي المجموعة دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد العمراني لإمارة دبي.

وبفضل محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية وتجارية، و1000 مبنى، و5500 قطعة أرض مخصّصة لاستخدامات متعدّدة، رسّخت «مجموعة وصل» مكانتها ركيزةً أساسيةً في قطاع العقارات بدبي.

مكتوم بن محمد:

• رؤية محمد بن راشد أرست نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري وتطوير المدن.

• سعيُنا مستمر لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تُعزّز جودة الحياة، وتفتح أبواب الاستثمار والعيش الرغيد لكل مواطن ومقيم.

• «وصل» تؤكد دورها في دعم ملف الإسكان المُيسّر، بإجمالي 45 ألف وحدة في عام 2025، تمثل 85% من إجمالي وحدات التأجير السكني لدى «المجموعة».