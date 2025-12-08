«العالمية القابضة» توسع آفاق التعاون مع أذربيجان

اختتمت الشركة العالمية القابضة، المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، زيارة استراتيجية إلى أذربيجان، برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة، سيد بصر شعيب.

والتقى الوفد، خلال الزيارة، رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، ووزير الاقتصاد، ميكائيل جبّاروف، لبحث توسيع آفاق التعاون في قطاعات النمو الواعدة، ودعم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان: «تُعد أذربيجان شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتعكس زيارتنا التزاماً مشتركاً ببناء علاقات تعاون طويلة الأمد، تشمل قطاعات حيوية وتُسهم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، ونتطلّع إلى توسيع الشراكات التي تُحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «أكدت مناقشاتنا في باكو ثقتنا بمسار النمو القوي لأذربيجان، والفرص الواعدة المتاحة في مجالات التعدين، والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، وتطوير الرياضة».

وأضاف: «تلتزم الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة توفير قدرات متقدمة، وتقنيات مبتكرة، وأطر استثمارية مستدامة تدعم تحقيق الرؤية الوطنية لأذربيجان».

وضمّ الوفد الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة، وهم: الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، علي الراشدي، والرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس إنترناشيونال هولدينغ»، أجاي باتيا، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز» الرياضية، فؤاد درويش، فيما ركزت النقاشات على تعزيز الروابط الاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.

وعقدت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في أذربيجان، لبحث فرص تطوير مشروعات تعدين ضخمة، بما في ذلك الفرص المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية الضرورية لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

كما رسخت شركة «سيريوس» شراكتها مع الجهات الحكومية في أذربيجان من خلال مشروع شبكة الغاز الذكية بقيمة 480 مليون دولار، والذي تنفّذه شركة «إيسيا سوفت»، بالتعاون مع شركة النفط الحكومية «سوكار»، ويشمل المشروع نشر أنظمة متقدمة لإدارة الشبكات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركيب عدادات ذكية، وتطوير بنية رقمية متقدمة، كما بحثت «سيريوس» فرصاً إضافية للتعاون في مجالات التحول الرقمي لقطاعي الكهرباء والمياه، وتطوير البنية التحتية للشبكات الذكية، بما يدعم مسار التحول في قطاع الطاقة بأذربيجان.

بدورها، تواصل «بالمز الرياضية»، الراعي الرسمي وحامل اسم نادي «نفتشي» لكرة القدم، تعزيز شراكتها مع أذربيجان، إذ استطاعت خلال عام واحد، ترسيخ حضورها القوي في السوق الأذرية، ما يعكس نجاح نموذج عملها المتكامل في تطوير الرياضة.