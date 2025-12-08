«قمة فوربس للسياحة العلاجية» تنطلق في دبي غداً

تستعد «فوربس الشرق الأوسط» لإطلاق فعاليات «قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية»، بنسختها الثانية، التي تقام يومَي التاسع و10 ديسمبر الجاري.

وتسلّط القمة الضوء على المكانة المتنامية للمنطقة، بوصفها منصة للابتكار في السياحة العلاجية، حيث يشارك وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في الجلسة الافتتاحية للتركيز على أهمية هذا القطاع الواعد.

وقالت الرئيسة التنفيذية رئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، خلود العميان: «ما نعيشه اليوم في دولة الإمارات انتقال حقيقي نحو نموذج عالمي يُحتذى، والقمة تجمع النخبة لاستعراض أحدث التطورات العالمية وإعادة صياغة مستقبل الصحة والسياحة العلاجية».