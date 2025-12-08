مذكرة تفاهُم تتيح دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية

أعلنت دائرة جمارك دبي عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «بينانس» العالمية، المتخصصة في تداول الأصول الرقمية، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع بينانس للبلوك تشين 2025»، الذي تستضيفه دبي بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، والمدير العام لشركة «بينانس»، ستيفاني إميل، إلى تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.

وتدعم المذكرة التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكاراً ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات «بلوك تشين» التي تعزز الشفافية، وتخفض زمن وكلفة المعاملات، وستسهم الشراكة في تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية مبتكرة، بما يرفع من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير الإجراءات الجمركية، حيث ستتيح حلول «Binance Pay» تنفيذ المدفوعات الرقمية عبر الأصول المشفّرة بسرعة عالية وبأمان كامل.

ويستهدف هذا التعاون استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير خيارات دفع حديثة تدعم توسع أعمالها وتساعدها على دخول أسواق عالمية جديدة بكفاءة أكبر.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً في الاقتصاد الرقمي العالمي، ومن خلال هذه الشراكات النوعية نحقق قفزات جديدة في تطوير منظومة الابتكار الحكومي».

وأضاف: «مع توقيع هذه المذكرة، تمضي (جمارك دبي) في تأسيس نموذج اقتصادي متطور قادر على مواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي، وإيجاد بيئة تجارية مبتكرة تدعم طموحات دبي وتنافسيتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الذكية».

وتابع: «إننا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ندعم كل مبادرة تعزز مكانة الإمارة كمركز محوري للتجارة واللوجستيات، وتستثمر في الحلول الرقمية المتقدمة التي ترتقي بكفاءة الأعمال وتنافسيتها. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو بناء منظومة دفع متطورة تعزز من تجارة دبي الخارجية بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتدعم سعي الإمارة لتأسيس بيئة اقتصادية مفتوحة ومرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات المستقبلية».

من جانبه، أكد مدير عام «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، أن «جمارك دبي» تسعى إلى بناء أنظمة جمركية ولوجستية هي الأكثر تطوراً ومرونة على مستوى العالم.

وأضاف: «تعكس هذه المذكرة استراتيجية (جمارك دبي) في تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، وإعادة صياغة مفهوم الإجراءات الجمركية لتصبح أكثر ذكاء وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الدفع المستقبلية».

وقال: «تعاوننا مع (بينانس) يفتح صفحة جديدة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية عبر دمج العملات والأصول المشفرة في بيئة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع جاذبية دبي كمركز اقتصادي عالمي».

وتابع بوسناد: «نمضي وفق توجهات حكومة دبي لتطوير بنية مالية مبتكرة تسهّل حركة التجارة الدولية، وتمنح الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، خيارات دفع تواكب تحولات السوق وتدعم توسعها».

في السياق نفسه قال الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، ريتشارد تينغ: «سنعمل، من خلال هذه المذكرة، معاً على إطلاق حلول مبتكرة قادرة على إحداث فارق حقيقي في قطاع الجمارك محلياً وعالمياً، وتعزيز البيئة الرقمية في دبي، وتطوير بنية تحتية تواكب التوجه العالمي نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة».

يُذكر أن «بينانس» إحدى أكبر المنصات العالمية المتخصصة في تداول الأصول الرقمية وحلول الدفع المستقبلية، وتمتلك منظومة متقدمة تشمل خدمات مثل «Binance Pay» التي تتيح تنفيذ المدفوعات الرقمية بالعملات المشفرة بسرعة عالية وبأمان كامل ومن دون قيود حدودية، الأمر الذي يعزز الحركة التجارية ويُسهم في تسريع دورة التجارة والاستثمار.