مؤتمر «بيتكوين مينا» ينطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق في أبوظبي، اليوم، فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بيتكوين مينا»، الذي يستمر يومين، بتنظيم مشترك بين «مجموعة أدنيك»، وشركة «BTC Inc».

وسيستضيف المؤتمر في نسخة العام الجاري أكثر من 200 متحدث محلي ودولي، ويستقطب مشاركين من أكثر من 100 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول مشهد البيتكوين المتطور، واستكشاف فرص جديدة للنمو والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، حميد الظاهري: «ستجمع النسخة الثانية من مؤتمر (بيتكوين مينا)، نخبة من الشخصيات العالمية في أبوظبي، لتوفير منصة تُسهم في دفع عجلة التمويل الرقمي في المنطقة، ومن خلال تنظيم هذا الحدث في عاصمة دولة الإمارات نرسخ التعاون العالمي، ونتبادل الرؤى المهمة، ونعزز الابتكار في مشهد البيتكوين المتطور».