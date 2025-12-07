خالد بن محمد بن زايد يستعرض مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون والصداقة بين البلدين

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة دانيال نوبوا، على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها السابعة عشرة، التي تُقام على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس في أبوظبي.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس دانيال نوبوا والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته لجمهورية الإكوادور وشعبها الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب دانيال نوبوا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها على حفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مهنئاً بنجاح تنظيم هذا السباق، ومتمنياً لدولة الإمارات وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، و وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وسفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الإكوادور إبراهيم سالم العلوي.