800 متحدث دولي في «أسبوع أبوظبي المالي»

تنطلق في أبوظبي غداً الثامن من ديسمبر، فعاليات النسخة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي». وتستقطب هذه النسخة مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك في برنامج يضم أكثر من 60 فعالية وما يزيد على 300 جلسة و800 متحدث دولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، محمد المهيري: «واثقون بأن النسخة القادمة ستواصل تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها (عاصمة رأس المال) ومحركاً رئيساً لـ(اقتصاد الصقر)، ولتدفقات رأس المال ثنائية الاتجاه».