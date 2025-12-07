الذهب ينخفض.. ومتعاملون يتحوّطون للأسعار بشراء السبائك والمشغولات

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بقيم راوحت بين 1.5 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الانخفاضات عقب زيادات متتالية حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 506.75 دراهم بانخفاض قيمته 2.25 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 469.25 درهماً، بتراجع قدره درهمان.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 450 درهماً بانخفاض بلغ درهمين، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 385.75 درهماً بتراجع بلغ 1.5 درهم.

واتفق مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، على أن الأسواق تشهد حالياً إقبالاً من قبل المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، في إطار «التحوط» من ارتفاعات سعرية متوقعة مستقبلاً، إضافة إلى زيادة الطلب من متعاملين على السبائك لأغراض الادخار.

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في محل «الموجه لتجارة الذهب والمجوهرات»، إياس رانا، إن «الأسواق تشهد حالياً معدلات طلب لافتة من متعاملين على شراء سبائك ذهبية لأغراض الادخار، فيما يقبل عدد من المتعاملين على شراء مستلزماتهم من المشغولات الذهبية في إطار التحوط لارتفاعات سعرية متوقعة للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «الإقبال على شراء السبائك يستحوذ على الحصة الكبرى من المبيعات خلال الفترة الحالية في الأسواق، وذلك عقب الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، ما زاد من ثقة المتعاملين بشراء السبائك لأغراض الادخار والاستثمار».

من جهته، قال مسؤول المبيعا ت في محل «مجوهرات سيد جمال شاه»، حبيب شماشول، إن «عدداً من المتعاملين يفضّلون الشراء خلال الفترة الحالية، تحوطاً لارتفاعات سعرية مقبلة، وهو ما يشمل المشغولات والسبائك الذهبية بمختلف أنواعها».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «الشامي للمجوهرات»، داني الخوري، إن «عمليات الطلب تشهد تبايناً في مبيعات السبائك والمشغولات الذهبية، وذلك في ظل ترقب العديد من المستهلكين لمؤشرات الأسعار، وتوجه بعضهم لشراء هدايا المشغولات لمناسبات مختلفة، مع توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة».

أما مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، فقال إن «عودة أسعار الذهب للتراجع بمعدلات محدودة عقب زيادات بقيم كبيرة، دفع العديد من المتعاملين إلى اتباع سياسة (التحوط) من أي ارتفاعات سعرية مقبلة، وذلك بشراء احتياجاتهم من المشغولات أو السبائك التي أجّلوا قرارات شرائها سابقاً بسبب الزيادات السعرية التي اكتسبها المعدن الأصفر خلال الأسابيع السابقة».