«دبي المالي» يربح 31.3 مليار درهم في 3 جلسات.. ويقفز 2.5 %

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي، (3 جلسات من الأربعاء إلى أمس الجمعة)، مرتفعاً بنسبة 2.51%، أو ما يعادل 146.65 نقطة، عند مستوى 5983.54 نقطة، بدعم ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 977.83 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ946.51 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي (آخر جلسات نوفمبر 2025)، بمكاسب بلغت نحو 31.3 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ5.16%، والبنوك بنسبة 3.63%.

وكان سوق دبي المالي، قرر تعطيل التداول بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، يومَي الأول والثاني من ديسمبر الجاري.

وفي قطاع البنوك، قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 9.84%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما صعد سهم سوق دبي المالي بنحو 7.05%، و«أمانات القابضة» بنحو 5.31%، و«أملاك للتمويل» 3.15%، وبنك دبي الإسلامي 2.62%.

أما في قطاع العقارات، فارتفع سهم إعمار للتطوير بنحو 6.12%، في حين ارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.64% وذلك بعد إعلانها الكشف عن مشروع «دبي سكوير» بقيمة 180 مليار درهم، كما ارتفع «ديار للتطوير» بنسبة 3.96%.

مشتريات الأجانب

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي (3 جلسات من الأربعاء إلى أمس) اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 278.27 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت المليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 723.39 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 2.04 مليار درهم، بعد التداول على نحو 659.62 ملايين سهم، وتنفيذ 41 ألفاً و758 صفقة.

سوق أبوظبي

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 2.09%، ليغلق عند مستوى 9950.9 نقطة.

وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.123 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ3.06 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 63.17 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال ثلاث جلسات، سيولة جاوزت 3.89 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.13 مليار سهم، وتنفيذ 71.18 ألف صفقة.

ودعم أداء سوق أبوظبي في أسبوع، ارتفاع سهم «جلفار» بنسبة 27.36%، و«بريسايت» بنسبة 11.11%، و«العربي المتحد» بنسبة 9.32%، فيما صعد سهم «الدار العقارية» بنحو 8.96%، وصعد سهم «بيور هيلث القابضة» بنحو 6.75%، و«سبيس 42» بنسبة 6.416%.

كما ارتفع سهم «أدنوك للحفر» 4.97%، و«أدنوك للإمداد والخدمات» 4.96، وبنك أبوظبي التجاري 4.96%، وبنك أبوظبي الأول 4.92%.

. 278.27 مليون درهم صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال 3 جلسات.