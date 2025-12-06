دبي تتصدر الوجهات السياحية الأكبر عالمياً في الإشغال الفندقي

تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال نوفمبر 2025، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 87.5%، وفقاً لبيانات تقديرية صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وبحسب بيانات للشركة عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال نوفمبر 2025، وصلت إلى ذروتها في السادس من نوفمبر بنسبة بلغت نحو 93%، فيما سجل الأسبوعان الأول والثاني من نوفمبر مستويات إشغال تخطت 87%.

وسجلت السوق الفندقية في دبي خلال نوفمبر مستويات إشغال تخطت حاجز الـ90% لمدة سبعة أيام، وارتفع المعدل العام للإشغال في نوفمبر بنسبة تخطت حاجز الـ6% مقارنة بأكتوبر السابق الذي سجل معدلاً بلغ 82.4%.

وتشمل هذه البيانات الغرف الفندقية فقط، حيث تضم سوق الضيافة في دبي الآلاف من وحدات «بيوت العطلات».

وتفوقت دبي على أداء أكبر وجهات السياحة حول العالم خلال نوفمبر 2025، بما فيها نيويورك التي سجلت معدل إشغال بلغ نحو 85.1%، ولندن بنحو 78.4%، وباريس بنحو 74.8%، وغيرها من الوجهات الدولية.

واستضافت دبي خلال نوفمبر 2025 عدداً من كبرى الفعاليات والمؤتمرات، بما في ذلك معرض دبي للطيران، ومؤتمر المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، ومعرض «الخمسة الكبار»، فضلاً عن معرض «غلفوود للتصنيع»، ومنتدى دبي للمستقبل 2025، وغيرها العديد من الفعاليات البارزة.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار الدوليين، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 15.7 مليون زائر دولي، في الفترة بين شهرَي يناير وأكتوبر 2025، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ14.96 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 5%.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر 2025، أكثر من 152.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 820 منشأة فندقية، مقابل نحو 152.5 ألف غرفة فندقية في 827 منشأة بنهاية أكتوبر 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 79.4% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025، مقابل 77% في الفترة ذاتها من عام 2024.