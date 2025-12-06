8.34 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 3 أيام

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي (من الأربعاء إلى أمس الجمعة)، نحو 8.34 مليارات درهم، بعد تنفيذ 2477 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.73 مليارات درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 1759 مبايعة لوحدات سكنية، و118 مبايعة لمبانٍ، و138 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2015 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 382 معاملة، بقيمة 1.1 مليار درهم، موزعة بواقع 228 لوحدات سكنية، و63 لمبانٍ، و91 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 513.9 ملايين درهم، بواقع 80 معاملة موزعة على 56 لوحدات سكنية، وتسعة لمبانٍ، و15 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «نخلة جبل علي» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ516.13 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 512.2 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 451.95 ملايين درهم، و«نخلة جميرا» مسجلة 355.44 مليون درهم، ثم منطقة « قرية جميرا الدائرية» مسجلة 308.98 ملايين درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.82 مليار درهم، بعد تنفيذ 900 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.31 مليار درهم.

وجاءت منطقة «نخلة جميرا» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ230.88 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 203.67 ملايين درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ170.08 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 152.82 مليون درهم، ثم منطقة «أم سقيم الأولى» مسجلة 151.54 مليون درهم.