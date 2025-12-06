«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سبل تعزيز التعاون مع إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، السفير الإيطالي لدى الدولة، لورينزو فانارا، والقنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية، إدواردو نابولي. وأكد الطاير خلال اللقاء، حرص الهيئة على التعاون والترحيب بالشركات الإيطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات، وتشجيع الابتكارات، والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.