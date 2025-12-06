%48 زيادة في الأصول تحت الإدارة بـ «أبوظبي العالمي» خلال 3 أشهر

أعلن «أبوظبي العالمي» (ADGM) أمس، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مرسخاً مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث حققت الأصول تحت الإدارة، قفزة لافتة مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 48% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، فيما ارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 161، يديرون حالياً 220 صندوقاً.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ عدد التراخيص النشطة في «أبوظبي العالمي» نحو 11 ألفاً و920 ترخيصاً، منها 2801 ترخيص جديد تم إصدارها خلال عام 2025 وحده.

وذكر «أبوظبي العالمي» في بيان أن عدد الشركات العاملة فيه، ارتفع إلى 3227 شركة ومؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 43%، علماً أن 328 من هذه الشركات تعمل في القطاع المالي.

كما حقق «أبوظبي العالمي» نمواً سنوياً ملحوظاً في الأنشطة المرتبطة بالعقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 104%، بينما زاد نشاط المبيعات، بما في ذلك الوحدات على الخريطة والوحدات الجاهزة، بنسبة 78%.

وانعكس النمو المتسارع لـ«أبوظبي العالمي» أيضاً في الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين العاملين في المركز المالي، حيث بلغ تعداد القوى العاملة في جزيرتَي المارية والريم 39 ألفاً و870 شخصاً خلال الربع الثالث.

وقال رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي»، أحمد جاسم الزعابي، إن «(أبوظبي العالمي) يواصل تقدمه بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيته لبناء منظومة مالية متنوعة ومرنة، وتعكس إنجازاته النوعية عمق الثقة التي توليها المؤسسات العالمية فيه، ودوره المحوري محركاً أساسياً للنمو ومسيرة التحول».

وأضاف الزعابي أن «(أبوظبي العالمي)، ورغم أنه يعد من أحدث المراكز المالية تأسيساً على الساحة العالمية، فقد أثبت قدرته على تحقيق حضور دولي راسخ بفضل نموه اللافت ووتيرة تقدّمه السريعة، ومع استمرار أدائه القوي خلال هذا الربع، يؤكد (أبوظبي العالمي) التزامه الثابت بالابتكار والتميز التنظيمي وتعزيز الروابط العالمية».

يشار إلى أن هذه النتائج القوية، تأتي امتداداً لعام حافل بالتطورات الاستراتيجية والمحطات المهمة لمنظومة «أبوظبي العالمي»، بالتزامن مع احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه، بدءاً من وضع الأطر التنظيمية المتقدمة في التمويل المستدام والأصول الرقمية، وصولاً إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والرواد والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.