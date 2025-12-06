بحث توحيد الإجراءات بين «جمارك دبي» و«الاتحادية للضرائب»

بحثت دائرة جمارك دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب، آليات رفع كفاءة العمليات وتوحيد الإجراءات، إلى جانب استعراض فرص المشروعات المشتركة المستقبلية التي تسهم في دعم تنافسية دولة الإمارات، وبناء منظومة أكثر تطوراً ومرونة لاستشراف احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن ذلك جاء خلال لقاء مدير عام «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، ومدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، بحضور عدد من القيادات والخبراء، لبحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعلومات، بما يدعم كفاءة الإجراءات الجمركية والضريبية. وأكد بوسناد أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في تكامل الأدوار الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق سيعزز تدفق المعلومات، ويطور إجراءات أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال.

من جانبه، أعرب البستاني عن حرص الهيئة على العمل مع «جمارك دبي» لتوحيد الجهود، وتعزيز كفاءة البنية الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الربط والتكامل المعلوماتي بين الجهتين سيمكن من تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، ويرتقي بقدرات إدارة العمليات الضريبية بمنهجية مبتكرة.