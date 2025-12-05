تمويلات "الإمارات للتنمية" تتجاوز 22.6 مليار درهم منذ 2021

تجاوزت قيمة التمويلات الإجمالية التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية 22.6 مليار درهم، منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021، وأسهم في خلق أكثر من 38 ألف فرصة عمل، كما أضاف ما يزيد على 10 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات.

و كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، أخيرا عن فيلمه الوثائقي الوطني "قيمة التأثير" والذي يعرض مرحلة جديدة في السرد القصصي في القطاع المالي، تتسم بنقل التركيز من الأرقام إلى قصص مؤثرة من رحلات إنسانية تُسهم في رسم ملامح المستقبل في الإمارات.

ويروي الفيلم قصصًا مُلهمة لثلاثة رواد أعمال تغلبوا على تحديات شخصية ومهنية لبناء أعمالهم في الإمارات، وذلك بدعم من مصرف الإمارات للتنمية.

وأُنتج الفيلم الوثائقي الجديد بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" ووزارة الإقتصاد والسياحة وحملة "الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، ويُقدّم نظرةً مُعمّقة على التأثير الممتد للدعم الاستراتيجي الذي يحدث تقدماً مجتمعياً واسعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن فيلم "قيمة التأثير" يسلّط الضوء على الأفراد والأفكار التي تقود مسيرة التطوير الاقتصادي في دولة الإمارات، مضيفا أن "رسالتنا في مصرف الإمارات للتنمية واضحة، عندما نمول وندعم نمو الأعمال فإننا نُسهم في نمو دولتنا. فكل مشروع نسانده يخلق فرص عمل، ويحفّز الابتكار، ويضيف قيمة طويلة الأجل للدولة، ومن هذا المنطلق، نواصل ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل، عبر دعم طموحات رواد الأعمال وتعزيز الشراكات مع الحكومة والقطاعين العام والخاص".

ويلعب مصرف الإمارات للتنمية دورًا محوريًا في دفع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصفته مصرف التنمية الوطني لدولة الإمارات. ويُبرز الفيلم الوثائقي دور المصرف في دعم القطاعات ذات الأولوية وتمويلها، كالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، وكيف يُحدث هذا الدعم والتمويل تأثيرًا قويًا ومتسعًا يُحفّز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالعزيز النعيمي "إن رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية تتمحور أولًا حول الإنسان. فنحن لا نقيس النجاح فقط بالنتائج، بل بالروح والعزيمة، وبالمؤسسين الذين يبتكرون ويغامرون ويخلقون صناعات جديدة.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تقف في صميم حملة “الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، فهي ليست مجرد أرقام أو تصنيفات، بل ترسيخ لثقافة تصبح فيها ريادة الأعمال خيارًا طبيعيًا ومسارًا يحتفى به بين شباب الإمارات.

ويتولى مصرف الإمارات للتنمية دورًا محوريًا في بناء منظومة ريادية تُمكّن الشركات من النمو فمن خلال مبادرات مثل "مسرّع AgriX الزراعي" ومسرّع "اصنع في الإمارات"، يزوّد المصرف رواد الأعمال بالتوجيه الاستراتيجي والخبرة الفنية، ويُسهّل وصولهم إلى الأسواق، ويربطهم بشبكة من الشركاء والموارد.

ويأتي ذلك ضمن نهج متكامل يضمن حصول رواد الأعمال والشركات الناشئة على التمويل والدعم الشامل اللازم لتحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع قادرة على المنافسة عالميًا، تُسهم في بناء مستقبل الإمارات الصناعي.