تعاون بين بنك المارية و«سفن إكس» لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية

أعلن بنك المارية المحلي عن توقيع تعاون استراتيجي مع مجموعة «سفن إكس» (7X)، العاملة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا التعاون يتيح اعتماد حلول الدفع المعززة بتقنية الـ«بلوك تشين» باستخدام «AE Coin»، أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي ومرخّصة من المصرف المركزي، ضمن منظومات «سفن إكس» اللوجستية ومنصاتها للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في مختلف إمارات الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس»، طارق الواحدي: «يأتي تعاوننا مع بنك المارية ليؤسس لشراكة وطنية رائدة تجمع بين عملة (AE Coin) الرقمية المنظمة والمدعومة بالدرهم الإماراتي، وبين قوة شبكتنا اللوجستية التي تمتد عبر الدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية، محمد وسيم خياطة: «من خلال دمج (AE Coin) ضمن منظومات البريد والتجارة الإلكترونية والتوصيل، ننتقل بخدمات الـ(بلوك تشين) من نطاق التجربة إلى نطاق التطبيق على مستوى الدولة».