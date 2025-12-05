ناصر النيادي: دبي تدير عمليات في 146 ميناء حول العالم تغطي 76 دولة

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية، مشيراً إلى أن دبي تدير اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف.

وقال النيادي - خلال لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي - إن «جافزا» باتت منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن خطة إعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي، ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة.

أداء استثنائي

وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، عن أداء استثنائي خلال عام 2024، شكّل قفزة نوعية في حجم وتأثير إنجازات المؤسسة، وذلك في تأكيد جديد على الزخم المتسارع الذي تشهده دبي في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي وبحري عالمي، مؤكداً أن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّلت الأساس الذي انطلقت منه خطط التطوير، الأمر الذي مكّن المؤسسة من تعزيز دورها كأحد محركات الاقتصاد في دبي وداعم رئيس لاقتصاد الإمارة، ما أتاح للمؤسسة أن تسهل عمليات تجارية بلغت 708 مليارات درهم خلال عام 2024، وتعزيز دورها رافداً مالياً واستراتيجياً للموازنة العامة، وركيزة محورية في استمرار تقدم دبي وتصدرها المؤشرات العالمية في النمو والاستدامة والتنافسية.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع، نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرض النيادي مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، التي بدأت منذ 138 عاماً، وتحديداً في عام 1886، بتأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي، التي شكلت النواة الأولى لحركة التجارة في الإمارة من موارد بسيطة وإمكانات محدودة إلى رؤية صلبة وإرادة بلا حدود، لتصبح اليوم من أعرق المؤسسات الحكومية في المنطقة، حيث تُعد دائرة الفرضة «أم الدوائر الحكومية» في دبي، ومنها انطلقت رحلة التحوّل التي جعلت دبي واحدة من أهم المراكز التجارية والملاحية في العالم.

داعم رئيس

وقال النيادي: «منذ عام 1886 وحتى اليوم، تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تجسيد رؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم، برؤية قيادية طموحة، واستثمار متواصل في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة»، مؤكداً أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية.

كما أكد النيادي أن المؤسسة باتت اليوم داعماً رئيساً لاقتصاد دبي، ليس فقط لإشرافها على «جافزا» بوصفها أكبر منطقة حرة في العالم، بل لأنها تُشكل منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ما يضاعف القدرة على استقطاب الشركات ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار في دبي للسنوات الـ50 المقبلة.

وأضاف: «تدير دبي اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف، وهذا الانتشار العالمي أكسبها لقب (الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس)، في إشارة إلى تحرك سفنها وعملياتها على مدار 24 ساعة في مناطق زمنية مختلفة».

وأوضح أن «محفظة الموانئ تشمل ميناء راشد، وميناء الحمرية، وميناء جبل علي الذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الشحن في العالم، إضافة إلى سلسلة مرافق محلية تدعم قطاع الصيادين والأنشطة البحرية التجارية والترفيهية».

مشروعات ومبادرات

وأشار النيادي إلى عدد من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2025 دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تؤكد المكانة الفريدة لدبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية، ويأتي على رأسها مشروع «كود دبي للموانئ» الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، وسيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.

وفي الجانب التقني، لفت النيادي إلى أن المؤسسة تنفذ استراتيجية رقمية واسعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية السحابية، ومن أبرز المشروعات «عين الميناء» وهي منظومة مراقبة تعتمد على طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي لفحص البنية التحتية وضمان سلامة العمليات البحرية، ومنصة «مرسى» وهي منصة موحدة ذكية لإدارة وتأجير المراسي، تقلل الإجراءات الورقية وتختصر زمن الخدمة إلى حد كبير، و«ديچيتال 04»، وهي شركة وطنية تقدّم حلولاً رقمية تحدث نقلة نوعية في إدارة التجارة والعمليات البحرية عالمياً.

%149 نمواً في اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، إن قطاع اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي، سجل نمواً قياسياً بنسبة 149%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد استقبال 97 يختاً مقارنة بـ39 يختاً في الفترة نفسها من 2024، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمحطة رئيسة في السياحة البحرية الفاخرة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية ومعالم سياحية، تضع الإمارة على رأس قائمة أبرز وجهات اليخوت حول العالم.

ناصر النيادي:

