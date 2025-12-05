كاميرا حديثة لمراقبة الرضع

أعلنت شركة «أنكر» الصينية عن إطلاق كاميرا مراقبة حديثة، تتيح مراقبة الأطفال الرضع في غرفهم.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تدوير كاميرا المراقبة «Eufy Babyphone C10» الجديدة بزاوية 351 درجة، أي دورة كاملة تقريباً، وكذلك إمالتها بزاوية 60 درجة، ما يسمح بمراقبة غرفة كاملة تقريباً، وليس سرير الطفل فقط على سبيل المثال.

وأضافت أن الكاميرا الجديدة تأتي مع شاشة بحجم 4.5 بوصات، التي تتيح إمكانية مشاهدة الأطفال عبر تطبيق، مع إمكانية عرض صور من كاميرتين في آن واحد في وضع الشاشة المقسمة.

وأشارت الشركة إلى أن الكاميرا «Eufy Babyphone C10» يمكنها التسجيل بدقة وضوح «2K» مع تقريب «4x»، كما يمكن تنبيه الوالدين بالصوت والحركة، فيما يوجد مستشعر درجة حرارة لاكتشاف التغيرات، ويمكن أيضاً تعديل حساسية الإنذارات لمنع الإنذارات الكاذبة.

وتدعم الكاميرا الاتصال اللاسلكي عبر شبكة «Wi-Fi»، فيما يصل مداها إلى 250 متراً.