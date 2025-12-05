دبي تتصدّر اختيارات المسافرين البريطانيين لموسم الأعياد

تصدّرت دبي قائمة الوجهات الأكثر بحثاً لدى المسافرين البريطانيين، في ديسمبر الجاري، تزامناً مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة الميلادية، متقدمة على مدن عالمية مثل نيويورك وطوكيو وجنيف وبانكوك، وفقاً لشركة «كاياك»، محرك البحث لخدمات السفر عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين جميع الوجهات العالمية، تزامناً مع الأعياد، مشيرة أن ثماني من أصل أكبر 10 وجهات للبريطانيين تقع خارج أوروبا، حيث حلت دبي في مقدمة هذه الوجهات.

ولفتت إلى اعتماد متزايد في البحث عن فنادق فاخرة خلال موسم الأعياد، مع ازدياد البحث عن فنادق الخمس نجوم بنسبة 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت أن متوسط أسعار الرحلات الجوية من بريطانياً إلى دبي يصل إلى 734 جنيهاً إسترلينياً (نحو 3600 درهم)، في وقت ارتفع فيه متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى دبي بشكل عام، بنسبة 3% خلال ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إمارة دبي استقبلت 1.04 مليون سائح بريطاني، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 13%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل 115.5 ألف سائح كل شهر.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فقد شكّل السياح البريطانيون أكثر من 36% من أعداد السياح القادمين من أوروبا الغربية، ونحو 7.5% من إجمالي حجم التدفق السياحي إلى الإمارة البالغ نحو 13.95 مليون سائح في الفترة بين يناير وسبتمبر 2025.

وتخدم «طيران الإمارات» وحدها المملكة المتحدة بأكثر من 133 رحلة أسبوعياً، تشمل ست رحلات يومياً بطائرة «A380» إلى مطار «لندن هيثرو»، وثلاث رحلات يومياً إلى مطار «لندن جاتويك»، ورحلتين يومياً إلى مطار «لندن ستانستد»، وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، ورحلتين يومياً إلى برمنغهام، إحداها بطائرة A380، ورحلة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومياً إلى غلاسكو، ورحلة يومياً بطائرة A350 إلى إدنبرة.

ومع اقتراب موسم الأعياد ونهاية العام، تبرز دبي مجدداً كواحدة من أكثر المدن استقطاباً للمسافرين عبر العالم، وتُشكّل دبي خياراً مثالياً بفضل طقسها المعتدل في الشتاء، وبنيتها السياحية المتنوعة، إضافة إلى جدول فعاليات مزدحم يجمع بين الترفيه العائلي والحفلات العالمية والعروض الضخمة.

وتُعدّ ليلة رأس السنة الحدث الأبرز في الموسم، إذ تشتهر دبي بعروض الألعاب النارية التي أصبحت من بين الأكثر مشاهدة عالمياً.

