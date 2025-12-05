خلال 11 شهراً.. مبيعات عقارات دبي الثانوية تتجاوز أداء 2024 بأكمله

سجلت قيمة معاملات سوق العقارات الثانوية (إعادة البيع) في دبي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، نمواً بنسبة 19.58% على أساس سنوي، لتصل إلى 288.99 مليار درهم مليار درهم، مقارنة بنحو 241.66 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتخطت قيمة معاملات إعادة البيع، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، إجمالي القيمة المسجلة في عام 2024 بأكمله، البالغة نحو 264.613 مليار درهم، بزيادة 24.37 مليار درهم.

وبحسب بيانات خاصة، أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، فقد توزعت المبيعات خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بواقع 23.33 مليار درهم في يناير الماضي، و24.66 مليار درهم في فبراير، فيما بلغت مبيعات مارس 25.6 مليار درهم، و28.06 مليار درهم في أبريل، و29.39 مليار درهم في مايو، و25.93 مليار درهم في يونيو.

واقتنص شهر يوليو الماضي صدارة شهور العام الجاري، من حيث أعلى قيمة للمبيعات، بنحو 31.76 مليار درهم، بينما سجل أغسطس مبيعات بقيمة 22.57 مليار درهم، وسبتمبر 24.2 مليار درهم، وأكتوبر 25.8 مليار درهم، ونوفمبر الماضي 27.64 مليار درهم.

وفي نوفمبر من العام الجاري، ارتفعت قيمة معاملات إعادة البيع في عقارات دبي بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي البالغة 25.29 مليار درهم، فيما ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس شهري، مقارنة بأكتوبر الماضي والبالغة 25.8 مليار درهم.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من المحفزات، أهمها إقبال المستثمرين على الاستفادة من الفرص السوقية، في ظل وفرة المناطق والخيارات السكنية وتباين الأسعار، فضلاً عن التسهيلات البنكية والعائدات المرتفعة، سواء من الإيجار أو من قيمة الاستثمار.

عدد المعاملات

وسجلت الفترة من يناير 2025 إلى نوفمبر الماضي نحو 80.68 ألف معاملة، مقارنة بنحو 70.86 ألف معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو نسبته 13.85%، لتتخطى بذلك إجمالي عدد المعاملات في عام 2024 بأكمله، البالغة 77.78 ألف معاملة، وبزيادة 2895 معاملة.

وتوزعت المعاملات بواقع 6463 معاملة في يناير الماضي، و7440 في فبراير، و6856 معاملة في مارس، و7788 معاملة في أبريل، و8469 معاملة في مايو، و6883 معاملة في يونيو، و8237 معاملة في يوليو.

فيما شهد شهر أغسطس تسجيل 6459 معاملة، و7267 معاملة في سبتمبر، و7741 معاملة في أكتوبر، و7080 معاملة في نوفمبر الماضي.

العقارات الجاهزة

وأظهرت البيانات أن مبيعات السوق الثانوية، توزعت بواقع 54.98 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.47 ألف معاملة للعقارات على الخريطة، و234 مليار درهم عبر تنفيذ 57.2 ألف معاملة للعقارات الجاهزة.

وذكرت «بروبرتي فايندر»، أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى قطاع إعادة البيع في المشروعات قيد الإنشاء، الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 41% في القيمة منذ بداية العام مقارنة بعام 2024، وبنسبة 45% في حجم المعاملات.

وأفادت بأن قطاع العقارات الجاهزة في السوق الثانوية، الذي يمثل ما يقرب من 38% من إجمالي قيمة الصفقات، سجّل نمواً بنسبة 15% في القيمة، و5% في حجم المعاملات.

. 27.64 مليار درهم قيمة معاملات إعادة البيع في نوفمبر بنمو 9.3%.

. 80.68 ألف معاملة سجلتها السوق الثانوية منذ بداية 2025.