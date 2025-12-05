هاتف ذكي جديد مقاوم للماء

كشفت شركة «أوبو» عن الهاتف الذكي «A6x» الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الماء والغبار وفقاً لفئة الحماية «IP64».

وأفادت الشركة الصينية بأن هاتفها الجديد يأتي بشاشة «LCD» بحجم 6.7 بوصات، وبدقة وضوح (1604 × 720 بكسل)، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، في حين تصل شدة السطوع إلى (1125 شمعة/م2).

وأشارت إلى أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «MediaTek Dimensity 6300»، الذي يدعم شبكة الاتصالات «5G»، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» بسعة أربعة أو ستة غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 أو 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة ذاكرة خارجية، فضلاً عن إمكانية استخدام بطاقتي SIM.

وأوضحت أن الهاتف «A6x» يأتي بسُمك 8.6 ملليمترات، بينما يبلغ وزنه نحو 212 غراماً، ويتوافر باللونين «Ice Blue» أو «Olive Green»، مع كاميرا خلفية رئيسة بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابكسل.