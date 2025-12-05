«الإمارات الإسلامي» ينضم إلى مبادرة «صكوك الأفراد»

وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة.

وتتيح المبادرة، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية، مجزأة بفئات مالية صغيرة، بحد أدنى يبلغ 4000 درهم، من خلال تطبيق «+EI» للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

وأفادت «المالية»، في بيان، أمس، بأن منصة المصرف تتيح للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري: «يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية، لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يؤكد هذا التعاون مكانتنا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وإن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق (+EI) للخدمات المصرفية تؤكد التزام المصرف دعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي».

يشار إلى أنه سيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي»، حيث يوفر تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية، أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.

