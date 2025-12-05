انطلاق «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية» في دبي 8 ديسمبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، عن تنظيم الدورة الأولى من «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، خلال الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري، في دبي، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والاسترشاد بالتجربة الإماراتية في تطوير هذا القانون ضمن مبادرة عالمية لتطوير نموذج قانون جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن تنظيم هذا الحدث الدولي يأتي بعد أن قدّمت دولة الإمارات إلى «الأونسيترال» مقترحاً لتبني القانون الإماراتي للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج تشريعي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، حيث حظي هذا المقترح بترحيب واسع من عدد من الدول الأعضاء في «الأونسيترال»، وانضمت إسبانيا إلى المقترح.

وكانت دولة الإمارات حققت ريادة عالمية باعتبارها أول دولة تُصدر تشريعاً ينظم التجارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يشمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة، وحضور أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والتي تمثل طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص.

كما سيضم الحدث كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، ما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.

ويشهد المنتدى جلسات نقاشية متنوّعة حول آليات حوكمة المنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي وسبل الارتقاء بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، وفرص نمو قطاعاتها بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبيانات والحلول المتقدمة، وإيجاد الحلول للتحديات التي تقف أمامها، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الرقمية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، ودورها في تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود.