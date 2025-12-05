«راكز» تختتم جولة ترويجية في الهند

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، جولة ترويجية في الهند، شملت مدن بوني وتشيناي وبنغالور ونيودلهي، وجمعت الفعالية أكثر من 200 شركة هندية عاملة في قطاعات استراتيجية مختلفة، وجسدت التزام «راكز» تعزيز التعاون التجاري في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بجانب المشاركة في النسخة السابعة من معرض الهند الصناعي، التي تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وختام مبادرة سلسلة الشركات الناشئة «الإماراتية - الهندية»، وركزت النقاشات على مزايا إمارة رأس الخيمة الصناعية التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وفرص إقامة مشروعات مشتركة.