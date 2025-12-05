«مِراس» تضيف 210 وحدات سكنية ومدرسة لـ «ند الشبا غاردنز»

أعلنت شركة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، إطلاق المرحلة الـ11 من مشروع «ند الشبا غاردنز»، لتمثل المجموعة الأخيرة من هذا المجمع السكني، التي تضم 210 وحدات سكنية تشمل فيلات ومنازل «تاون هاوس» جديدة، إضافة إلى مدرسة حديثة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن منازل «تاون هاوس» الجديدة، تتألف من ثلاث غرف نوم، فيما تأتي الفلل بأربع وخمس غرف نوم، بينما تقع المدرسة في القسم الشمالي الغربي من المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن «مشروع (ند الشبا غاردنز) يجسد رؤية (مِراس) في تطوير أحياء سكنية استثنائية ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الحضري للإمارة، وفي كل مرحلة جديدة من المشروع، نواصل تطوير المخطط الرئيس الأشمل لبناء مجمعات مستدامة تجمع الناس معاً ضمن بيئة متكاملة تعكس التزام (دبي القابضة للعقارات) رسم ملامح مستقبل المدينة».