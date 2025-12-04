محمد مظهر حمادة.. أفضل شخصية تأمينية في المنطقة لعام 2025

منح الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، لقب أفضل شخصية تأمينية في الشرق الأوسط للعام 2025، وذلك خلال النسخة الـ12 من "جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط 2025".

وبحسب "جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط 2025"، تمكن حمادة من تطوير قطاع التأمين الإقليمي على مدار خمسة عقود، وأسهم في نمو شركة العين الأهلية للتأمين.

وأفاد بيان صادر اليوم، أن حمادة عمل على تحديث النظام وتطوير القدرات التكنولوجية في قطاع التأمين، مستفيداً من الخبرات الدولية، مثل البطاقة الخضراء الأوروبية لتطوير معايير البطاقة البرتقالية.

كما تولى منصب مقرر لجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة التابعة للاتحاد العام العربي للتأمين، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير البطاقة البرتقالية، والترويج لها في الدول العربية.

وتولى حمادة أيضا، مجموعة من الأدوار القيادية، حيث تولى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين النفط والطاقة في الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ورئيس الرابطة العربية لقوانين التأمين بالاتحاد العام العربي للتأمين، ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب "أورس"، وعين نائباً لرئيس معهد التأمين العربي، وعضواً في مجلس إدارة اتحاد الخليج للتأمين.

ويرأس حمادة اللجنة الفرعية الفنية لتأمين السيارات ونائب رئيس اللجنة الفنية العليا لاتحاد الامارات للتأمين، حيث يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على توازنات السوق ومعالجة القضايا الفنية.