«دبي المالي» يستهل تعاملات ديسمبر بمكاسب 12.4 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات ديسمبر الجاري، مرتفعاً بنسبة 1.19%، أو ما يعادل 69.75 نقطة، عند مستوى 5906.64 نقاط، بدعم ارتفاع أسهم قطاعات البنوك والصناعة والعقارات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 958.98 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ946.51 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية (آخر جلسات نوفمبر 2025)، بمكاسب بلغت نحو 12.47 مليار درهم، ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع البنوك بـ1.59%، والصناعة بنسبة 1.3%، والعقارات بـ1.12%.

وكان سوق دبي المالي قرر تعطيل التداول بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، يومَي الأول والثاني من ديسمبر الجاري.

مشتريات الأجانب

وخلال تعاملات أمس اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 54.36 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 347.78 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 293.41 مليون درهم.

سيولة مالية

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 645.8 مليون درهم، بعد التداول على نحو 231.43 مليون سهم، وتنفيذ 16 ألفاً و42 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «إعمار للتطوير»، «طلبات»، و«سالك» على نسبة 67.2% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 434.1 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 645.8 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 155.97 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.88% عند 13.55 درهماً، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 124.31 مليون درهم، فيما حل سهم «دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 44.21 مليون درهم عند 9.32 دراهم للسهم ومرتفعاً بنسبة 1.63%.

كما سجل سهم «إعمار للتطوير» تداولات بنحو 42.4 مليون درهم، عند 14.75 درهماً للسهم، تلاه سهم بنك «طلبات» بنحو 38.36 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «سالك» نحو 28.81 مليون درهم.

أسس متينة

إلى ذلك قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن سوق دبي أظهر تطوراً ملحوظاً في أدائه منذ بداية العام، مدعوماً بالأداء القوي للأسهم القيادية التي لعبت دوراً رئيساً في تعزيز نشاط السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح الطه لـ«الإمارات اليوم» أن ما يميز الأداء الحالي في سوق دبي المالي هو اعتماده على أسس متينة لاتزال ثابتة وتدفقات استثمارية مرتفعة، مؤكداً أن التوقعات الأولية لنتائج الربع الرابع ستسهم في تعزيز هذا التوجه الإيجابي.

وأضاف أن سوق دبي المالي نجح في استقطاب أكثر من 81.9 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس الزخم المتواصل وارتفاع جاذبية السوق.

وشدد الطه على أن المبادرات الحكومية والتطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار تعزز مكانة إمارة دبي وجهة استثمارية عالمية، وتدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

تدفقات استثمارية

بدوره، توقع المدير التنفيذي لشركة «الصك» لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، زيادة وتيرة السيولة في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق يستهدف مستويات أعلى، لاسيما مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقد يعيد اختبار مستوى 6000 نقطة مع ختام تعاملات العام الجاري، وأشار عطا إلى وجود رغبة متزايدة من المستثمرين في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم القيادية، خصوصاً بعد موسم أرباح الربع الثالث الذي كان مميزاً على الصعيدين الخليجي والعربي.

وأضاف أن التطورات الاقتصادية والخطط الحكومية المستهدفة تصب في مصلحة نمو الإيرادات والأعمال التشغيلية للشركات المدرجة في السوق.

ولفت عطا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري والبالغ 5.068 مليارات درهم يعد مؤشراً جيداً لاستمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة، خصوصاً الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

1.43 مليار درهم سيولة سوق أبوظبي

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 1.27%، أو ما يعادل 124.15 نقطة، ليغلق عند مستوى 9871.32 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.095 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.060 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية (آخر تداولات نوفمبر الماضي)، بمكاسب 35.26 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.43 مليار درهم، بعد التداول على نحو 410.43 ملايين سهم، وتنفيذ 25744 صفقة.

