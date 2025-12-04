غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال القبرصي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، تأسيس مجلس الأعمال القبرصي، بهدف تعزيز العمل المشترك بين مجتمعَي الأعمال في دبي وقبرص، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتحفيز الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن تأسيس المجلس يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي مركز أعمال عالمياً للشركات والمستثمرين القبرصيين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وقبرص، خلال العام الماضي، نحو 588 مليون درهم، في حين انضمت 71 شركة قبرصية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات القبرصية النشطة المسجّلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 612 شركة.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القبرصي، الذي عقد أخيراً، حضور وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، جورج باباناستاسيو، ووكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، ونائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي.

وتعليقاً على تأسيس المجلس، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «إن تأسيس مجلس الأعمال القبرصي يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وقبرص، حيث سيسهم بدور محوري في تطوير فرص وشراكات جديدة للشركات القبرصية العاملة في دبي ودعم توسعها في الأسواق الواعدة انطلاقاً من الإمارة، ما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ووجهة رائدة للاستثمار».